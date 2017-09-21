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    Утвержден окончательный формат Лиги наций

    УЕФА утвердил окончательную версию регламента Лиги наций. Это новый турнир, который заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.

    Участие в турнире примут все 55 европейских сборных. Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

    В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D.

    Лиги A и B состоят из четырех групп по 3 команды. В лиге C будет одна группа с 3 командами и три группы по 4 команды. Лига D состоит из четырех групп по 4 команды.

    Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведет 4–6 игр в зависимости от размера группы).

    Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет исполком УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

    Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

    Европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе.

    Жеребьевка группового этапа Лиги наций пройдет 24 января 2018 года.

    Квалификация Евро-2020

    Отборочный цикл Евро-2020 не претерпит серьезных изменений (определятся обладатели 24 путевок). Но начнется он не в сентябре, как было раньше после финальных стадий крупных турниров, а в марте (в конкретном случае — в марте 2019 года). Автоматических путевок в финальную стадию не будет (матчи финального турнира примут 13 ассоциаций).

    Групповой этап квалификации (20 путевок)

    Команды разобьют на десять групп по 5–6 сборных. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию.

    Плей-офф (4 путевки)

    Еще четыре участника Евро-2020 определятся в стыковых турнирах с участием 16 победителей групп Лиги наций (победителей всех четырех групп во всех 4 лигах).

    В каждой лиге свой плей-офф из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победители каждого плей-офф получают путевки на Евро-2020.

    Если кто-то из победителей групп Лиги наций уже пробился на Евро через отборочный цикл, то его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, вакантные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций.

    Лига наций УЕФА. Что это за турнир и как в нем будет играть Россия?

    Источник: УЕФА

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    21.09.2017 08:41
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2017, 03:07

      Запутанно всё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 сентября 2017, 14:03

      Какая-то херня.... Зачем в нынешнем графике добавлять ещё 1 по сути бесполезный турнир?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 сентября 2017, 13:48

      буржуйские хапуги захотели больше денег замутить,а вот только когда сборные по вылетают в низшие лиги интерес к этому турниру иссякнет полностью.В хоккее почти такая же херня и кто там ходит на матчи низших лиг.Нахрена выдумывать велосипед?

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 21 сентября 2017, 12:45

      Знаете получится также как с олимпийским турниром по футболу, который собственно говоря нафиг не кому не нужен,

      олимпийский турнир по хоккею (когда есть кубок стэнли) тоже не кому не сдался, тем более формат чемпионата мира гораздо продуманнее.

      УЕФА как один рыжий депутат старается ввести то, что ни кому не нужно.

      -1
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 21 сентября 2017, 12:10

      Лучше бы клубный турнир придумали какой

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 21 сентября 2017, 11:47

      А где группа Е? Нашим же тоже надо поучаствовать в мероприятии.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > neveldomha 21 сентября 2017, 12:26

      Наши в Д, хотя и 65-е место из 55. По блату поставили.

      1
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      ...
      Рейтинг: +64

      LaMagica > prezent2017 21 сентября 2017, 13:02

      65 в Европе из 55? это как?

      1
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      ...
      Рейтинг: +309

      MrSmit > prezent2017 22 сентября 2017, 06:28

      Ты глупый, на сегодняшний день наши были бы в группе B

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 сентября 2017, 11:21

      формат полнейший бред. Сопоставлять 2 турнира и объединять с понтом стыков, можно сойти с ума. и формат из 24 команд это просто абсурд, пример стал прошлое Евро которое случайно выиграла Португалия не выграв, кроме одной игры в основное время....

      8
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 21 сентября 2017, 11:21

      уефа превращается в британских ученых... занимаются какой-то бесполезной херью...

      просто как часто из топ 10-20 сборные не попадают на евро? тем более с таким количеством участников? соответственно и кто там будет бороться от Лиги А за 4 места плей-офф?

      выходит как с клубным ЧМ вместо КК, где красиво расписали, 8 последних участников финала ЛЧ + 4 топ клуба по рейтингу... только выходит это нифига не 12, а всего 5 клубов сейчас, и как добирать еще 7 непонятно :)

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 21 сентября 2017, 11:12

      Черчесовщиной пахнет теперь не будет товарищеских матчей.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > adekvat 21 сентября 2017, 12:27

      С Динамой некогда будет отличаться.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 10:32

      Прочитал, особо не понял, но перечитывать и вникать не буду...

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