Зритель матча Израиль – Испания пытался зарезать Иско

Испания в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 обыграла Израиль – 1:0. Встреча состоялась 9-го октября в Иерусалиме.

Согласно Sport English, после матча полиция стадиона задержала шестерых мужчин. Источник со ссылкой на Ynet сообщил о попытке нападения на полузащитника испанцев Иско. Мужчина держал в руке нож и пытался пробраться на поле с трибун.

«Он отделился от толпы и направился в сторону Иско. Он был уже близок к игроку, когда полицейские выбили оружие из его рук и задержали злоумышленника», – цитирует источник Times of Israel.

Сборная Израиля с 12-ю очками закончила квалификацию на четвертом месте в группе G. Чемпионы мира-2010 выиграли группу и прошли на турнир с первой строчки.