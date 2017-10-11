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    Зритель матча Израиль – Испания пытался зарезать Иско

    Испания в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 обыграла Израиль – 1:0. Встреча состоялась 9-го октября в Иерусалиме.

    Согласно Sport English, после матча полиция стадиона задержала шестерых мужчин. Источник со ссылкой на Ynet сообщил о попытке нападения на полузащитника испанцев Иско. Мужчина держал в руке нож и пытался пробраться на поле с трибун.

    «Он отделился от толпы и направился в сторону Иско. Он был уже близок к игроку, когда полицейские выбили оружие из его рук и задержали злоумышленника», – цитирует источник Times of Israel.

    Сборная Израиля с 12-ю очками закончила квалификацию на четвертом месте в группе G. Чемпионы мира-2010 выиграли группу и прошли на турнир с первой строчки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 00:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      t1sakis 11 октября 2017, 06:33

      Жестоко!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 октября 2017, 06:23

      сектанты есть везде а не только у нас

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 11 октября 2017, 05:44

      Может, это палестинец перепутал Иско с Исей?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian > тщмек 19 11 октября 2017, 06:05

      ударение перепутал. Поставил на последний слог и вышел украинский еврей, Абrаша ИскО

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 11 октября 2017, 04:32

      Больной фанатик какой то...изолировать его пожизненно от походов на стадион, а лучше в тюрягу его лет на 10 за попытку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit > СуперПАВ9 15 октября 2017, 08:44

      А я таких и среди своих не защищаю, так что не зачехляй тут

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 октября 2017, 04:02

      Вот козел,террорист а не зритель.

      4
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 октября 2017, 00:56

      обрезание хотели сделать

      3
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