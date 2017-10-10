Отбор на ЧМ-2018. Бельгия получила прямую путевку, Греция сыграет в стыковых матча, Босния – вне турнира

Матч заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2018 Бельгия – Кипр завершился победой хозяев со счетом 4:0. На счету Эдена Азара дубль, его брат Торган и Ромелу Лукаку забили по голу. «Красные дьяволы» вышли на турнир с первого места в группе H.

В параллельном матче Греция обыграла команду Гибралтара и оформила выход в стыковой раунд.

Босния и Герцеговина осталась без шансов попасть на соревнование, несмотря на выездную победу над эстонцами.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа H. 10-й тур

Бельгия – Кипр – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Э. Азар, 12; 2:0 – Т. Азар, 52; 3:0 – Э. Азар, 62 (с пенальти); 4:0 – Лукаку, 78.

Греция – Гибралтар – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Торосидис, 32; 2:0 – Митроглу, 61; 3:0 – Митроглу, 63; 4:0 – Янниотас, 78.

Эстония – Босния и Герцеговина – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Хайрович, 48; 1:1 – Антонов, 75; 1:2 – Хайрович, 84.

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