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    Отбор на ЧМ-2018. Бельгия получила прямую путевку, Греция сыграет в стыковых матча, Босния – вне турнира

    Матч заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2018 БельгияКипр завершился победой хозяев со счетом 4:0. На счету Эдена Азара дубль, его брат Торган и Ромелу Лукаку забили по голу. «Красные дьяволы» вышли на турнир с первого места в группе H.

    В параллельном матче Греция обыграла команду Гибралтара и оформила выход в стыковой раунд.

    Босния и Герцеговина осталась без шансов попасть на соревнование, несмотря на выездную победу над эстонцами.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа H. 10-й тур

    Бельгия – Кипр – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Э. Азар, 12; 2:0 – Т. Азар, 52; 3:0 – Э. Азар, 62 (с пенальти); 4:0 – Лукаку, 78.

    Греция – Гибралтар – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Торосидис, 32; 2:0 – Митроглу, 61; 3:0 – Митроглу, 63; 4:0 – Янниотас, 78.

    Эстония – Босния и Герцеговина – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хайрович, 48; 1:1 – Антонов, 75; 1:2 – Хайрович, 84.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 23:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 октября 2017, 05:38

      Все результаты оказались легко прогнозируемыми.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 11 октября 2017, 00:50

      Лучше бы Босния в стыки попала.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 10 октября 2017, 23:54

      Тут было понятно что Греция легко обыграет Гибралтар и оставит Словакию вне стыков

      0
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 23:45

      Бельгийцы хороши как никогда!!! Это поколение должно выстрелить на ЧМ!!

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