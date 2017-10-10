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    Черчесов: «Второй тайм и сборная России, и зрители отработали на хорошую оценку»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог ничьей с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

    «Мы хотели больше агрессии с первых минут. Как-то не получилось то, что планировали, поэтому играли на такт медленнее, чем надо. В перерыве я это сказал. Второй тайм начали хорошо, и гол соперника не вытекал из игры. Вместо того, чтобы где-то замкнуть, ударить, пропустили контратаку. Реакция на пропущенный мяч была подобающая, и мы отыгрались. Еще моменты были. Есть нюансы, которые нам предстоит проанализировать, сделать выводы к следующему сбору.

    Не хотел бы говорить про то, как у нас выглядит основной состав. Сегодня стартовый состав был таким по тем или иным причинам. Думаю, до Нового года нам в любом случае надо дать футболистам игры: Луневу, Раушу, Фернандесу, Кузяеву, Миранчуку. Чтобы мы их вытянули на определенный уровень, посмотрели поближе. И нам самим надо посмотреть, и вам всем надо посмотреть, чтобы потом не было вопросов, кто и зачем. Потихоньку круг сужается, выводы делаем, сделали наметки, но все идет своим чередом.

    Болельщикам большое спасибо за поддержку. В этом плане мы сегодня хорошо сработали. Мы начали не очень. Если бы они сразу начали нас гнать, то мы бы и побежали. Второй тайм, думаю, и мы, и зрители отработали на хорошую оценку», – сказал специалист в эфире передачи «Все на футбол».

    С трибун «Казань Арены» игру посмотрели 33 270 болельщиков.

    Следующий матч сборной России состоится 10-го ноября. Подопечные Черчесова примут команду Аргентины в рамках контрольной встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 21:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 11 октября 2017, 07:10

      по красноречию чем то кличко напоминает

      0
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 11 октября 2017, 01:47

      черчесов иди домой!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 00:29

      Да нет, просто вышли на поле питерские ребята и вытащили сбродную из толчка. Так что может не кричать, усатый: "Это все Я, это все Я_Я_Я!"

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 октября 2017, 00:28

      Чёртов усатый клоун!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 23:17

      Зрители и болельщики не отрабатывать приходили, а увидеть зрелищную и яркую игру, получить удовольствие от игры и атмосферы!!...
      Увиденное оставило двоякое впечатление...

      2
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      Рейтинг: +93

      aviator117 10 октября 2017, 22:48

      Какой трениришка-такая команда! Смотрел с грустью и громко ...

      1
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 10 октября 2017, 22:46

      всегда аншлаг) еще каждому по халявному хотдогу)

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 октября 2017, 22:35

      "Болельщикам большое спасибо за поддержку. Если бы они сразу начали нас гнать, то мы бы и побежали." Вот оказывается где собака зарыта. Даешь бесплатные билеты на игры нашей сборной и мы чемпионы

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 22:27

      Спасибо ,Станислав Саламович, сегодня вы о нас отозвались почтительно :БОЛЕЛЬЩИКИ , а то на игре с корейцами мы были в единственном числе - БОЛЕЛЬЩИК. Пренебрежительно так.... Да кому вы на хер нужны с такой игрой , кроме нас. А мы просто за страну болеем. В любой ситуации.

      2
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 10 октября 2017, 22:07

      меня убил Кутепов которого обошли как фонарный столб...еще на Ваську гнали...Чувствую этот клиент еще даст жизни на евро)

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