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  • Черчесов: «Второй тайм и сборная России, и зрители отработали на хорошую оценку»

Черчесов: «Второй тайм и сборная России, и зрители отработали на хорошую оценку»

10 октября 2017, 21:46
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог ничьей с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Мы хотели больше агрессии с первых минут. Как-то не получилось то, что планировали, поэтому играли на такт медленнее, чем надо. В перерыве я это сказал. Второй тайм начали хорошо, и гол соперника не вытекал из игры. Вместо того, чтобы где-то замкнуть, ударить, пропустили контратаку. Реакция на пропущенный мяч была подобающая, и мы отыгрались. Еще моменты были. Есть нюансы, которые нам предстоит проанализировать, сделать выводы к следующему сбору.

Не хотел бы говорить про то, как у нас выглядит основной состав. Сегодня стартовый состав был таким по тем или иным причинам. Думаю, до Нового года нам в любом случае надо дать футболистам игры: Луневу, Раушу, Фернандесу, Кузяеву, Миранчуку. Чтобы мы их вытянули на определенный уровень, посмотрели поближе. И нам самим надо посмотреть, и вам всем надо посмотреть, чтобы потом не было вопросов, кто и зачем. Потихоньку круг сужается, выводы делаем, сделали наметки, но все идет своим чередом.

Болельщикам большое спасибо за поддержку. В этом плане мы сегодня хорошо сработали. Мы начали не очень. Если бы они сразу начали нас гнать, то мы бы и побежали. Второй тайм, думаю, и мы, и зрители отработали на хорошую оценку», – сказал специалист в эфире передачи «Все на футбол».

С трибун «Казань Арены» игру посмотрели 33 270 болельщиков.

Следующий матч сборной России состоится 10-го ноября. Подопечные Черчесова примут команду Аргентины в рамках контрольной встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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De_Frenki
1507662478
меня убил Кутепов которого обошли как фонарный столб...еще на Ваську гнали...Чувствую этот клиент еще даст жизни на евро)
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DOCTOR PENALTY
1507663628
Спасибо ,Станислав Саламович, сегодня вы о нас отозвались почтительно :БОЛЕЛЬЩИКИ , а то на игре с корейцами мы были в единственном числе - БОЛЕЛЬЩИК. Пренебрежительно так.... Да кому вы на хер нужны с такой игрой , кроме нас. А мы просто за страну болеем. В любой ситуации.
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polt
1507664101
"Болельщикам большое спасибо за поддержку. Если бы они сразу начали нас гнать, то мы бы и побежали." Вот оказывается где собака зарыта. Даешь бесплатные билеты на игры нашей сборной и мы чемпионы
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De_Frenki
1507664775
всегда аншлаг) еще каждому по халявному хотдогу)
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aviator117
1507664916
Какой трениришка-такая команда! Смотрел с грустью и громко ...
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insider_retro
1507666671
Зрители и болельщики не отрабатывать приходили, а увидеть зрелищную и яркую игру, получить удовольствие от игры и атмосферы!!... Увиденное оставило двоякое впечатление...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1507670885
Чёртов усатый клоун!
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prezent2017
1507670976
Да нет, просто вышли на поле питерские ребята и вытащили сбродную из толчка. Так что может не кричать, усатый: "Это все Я, это все Я_Я_Я!"
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denbagrov27
1507675648
черчесов иди домой!!!!!!
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,bpjy
1507695034
по красноречию чем то кличко напоминает
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