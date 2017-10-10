Черчесов: «Второй тайм и сборная России, и зрители отработали на хорошую оценку»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог ничьей с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Мы хотели больше агрессии с первых минут. Как-то не получилось то, что планировали, поэтому играли на такт медленнее, чем надо. В перерыве я это сказал. Второй тайм начали хорошо, и гол соперника не вытекал из игры. Вместо того, чтобы где-то замкнуть, ударить, пропустили контратаку. Реакция на пропущенный мяч была подобающая, и мы отыгрались. Еще моменты были. Есть нюансы, которые нам предстоит проанализировать, сделать выводы к следующему сбору.

Не хотел бы говорить про то, как у нас выглядит основной состав. Сегодня стартовый состав был таким по тем или иным причинам. Думаю, до Нового года нам в любом случае надо дать футболистам игры: Луневу, Раушу, Фернандесу, Кузяеву, Миранчуку. Чтобы мы их вытянули на определенный уровень, посмотрели поближе. И нам самим надо посмотреть, и вам всем надо посмотреть, чтобы потом не было вопросов, кто и зачем. Потихоньку круг сужается, выводы делаем, сделали наметки, но все идет своим чередом.

Болельщикам большое спасибо за поддержку. В этом плане мы сегодня хорошо сработали. Мы начали не очень. Если бы они сразу начали нас гнать, то мы бы и побежали. Второй тайм, думаю, и мы, и зрители отработали на хорошую оценку», – сказал специалист в эфире передачи «Все на футбол».

С трибун «Казань Арены» игру посмотрели 33 270 болельщиков.

Следующий матч сборной России состоится 10-го ноября. Подопечные Черчесова примут команду Аргентины в рамках контрольной встречи.