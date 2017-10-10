Рауш: «Мне кажется, Россия играла намного лучше. У Ирана не было шансов»

Защитник сборной России Константин Рауш подвел итог ничьей с командой Ирана (1:1) в контрольной встрече.

«Думаю, мы здорово провели весь матч, было много шансов. Мне кажется, Россия играла намного лучше Ирана. В футболе всегда важен результат, но, думаю, тренер тоже будет доволен увиденным. У Ирана шансов не было, мы все время атаковали, только надо было реализовывать моменты. Игра была очень хорошая.

Был очень рад, что тренер меня вновь вызвал и дал возможность провести второй матч за сборную. Играли вместе во второй раз, и у нас очень хорошо получается. Мы взяли четыре очка в двух играх», — сказал 27-летний Рауш эфире программы «Все на футбол».

Футболист «Кельна» провел на поле «Казань Арены» весь матч. 7-го октября он дебютировал за главную команду страны в товарищеском матче против Южной Кореи (4:2). Прежде выступал за сборную-U21.