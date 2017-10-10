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    Рауш: «Мне кажется, Россия играла намного лучше. У Ирана не было шансов»

    Защитник сборной России Константин Рауш подвел итог ничьей с командой Ирана (1:1) в контрольной встрече.

    «Думаю, мы здорово провели весь матч, было много шансов. Мне кажется, Россия играла намного лучше Ирана. В футболе всегда важен результат, но, думаю, тренер тоже будет доволен увиденным. У Ирана шансов не было, мы все время атаковали, только надо было реализовывать моменты. Игра была очень хорошая.

    Был очень рад, что тренер меня вновь вызвал и дал возможность провести второй матч за сборную. Играли вместе во второй раз, и у нас очень хорошо получается. Мы взяли четыре очка в двух играх», — сказал 27-летний Рауш эфире программы «Все на футбол».

    Футболист «Кельна» провел на поле «Казань Арены» весь матч. 7-го октября он дебютировал за главную команду страны в товарищеском матче против Южной Кореи (4:2). Прежде выступал за сборную-U21.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 21:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 октября 2017, 03:01

      Тебе это действительно "кажется", но ты молодец, претензий нет...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > арейская 11 октября 2017, 06:48

      даже когда из под него Азмун забивал? )

      0
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Аид666 11 октября 2017, 11:27

      Для первого раза можно и простить...

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 21:33

      Геноссе Рауш! Смотрите битте на табло!

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 октября 2017, 21:24

      Рашу?
      Рауш за Рашу по шару бил...

      1
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