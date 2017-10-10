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  • Полоз: «Перед выходом на замену в матче с Ираном мне сказали играть агрессивнее»

Полоз: «Перед выходом на замену в матче с Ираном мне сказали играть агрессивнее»

10 октября 2017, 21:14
8

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от ничьей с Ираном (1:1) в контрольном матче. Форвард вышел на замену в начале второго тайма и забил решающий мяч.

«Перед выходом мне сказали играть агрессивнее, помогать сзади и впереди. Играл я на той же позиции, что и Алексей Миранчук (заменил Алексея – прим. «Бомбардира»). Упреков со скамейки никаких не было, был только стандартный игровой подсказ.

Не обращал внимания на то, что в концовке в атаке было четыре игрока «Зенита». Думаю, взаимопонимание у всех хорошее», — сказал 26-летний Полоз в эфире передачи «Все на футбол».

Игрок провел 14-й матч за сборную и забил второй гол.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Полоз Дмитрий
Комментарии (8)
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Garrincha58
1507659652
результативность как у Роналду, а агрессивность как у Смолова
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семёнычев
1507659839
Хорошо,что сказали играть агрессивнее, а то бы побегал малёха, да и встал...

А так, гол забил...

Кстати,Самедов не в Зените играет, это к зенитовскому пониманию))
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insider_retro
1507660223
В следующий раз к агрессии добавить бы куража и азарта!!... Забил, повысил ставочку и ещё один побежал забивать!...)))
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Gullit 76
1507660730
Молодец хорошо сыграл!И гол забил и смело(и удачно)шёл в обводку!
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vitvik
1507662953
Прошлогодние бердыевцы голы забивали.
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prezent2017
1507671463
Вышли на поле питерские мужики и вытащили сбродную из толчка. Спрашивается, зачем усатому нужно было весь сброд с самого начала выпускать?
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OfaZavr
1507708415
молодец! так держать!
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