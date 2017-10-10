Полоз: «Перед выходом на замену в матче с Ираном мне сказали играть агрессивнее»

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от ничьей с Ираном (1:1) в контрольном матче. Форвард вышел на замену в начале второго тайма и забил решающий мяч.

«Перед выходом мне сказали играть агрессивнее, помогать сзади и впереди. Играл я на той же позиции, что и Алексей Миранчук (заменил Алексея – прим. «Бомбардира»). Упреков со скамейки никаких не было, был только стандартный игровой подсказ.

Не обращал внимания на то, что в концовке в атаке было четыре игрока «Зенита». Думаю, взаимопонимание у всех хорошее», — сказал 26-летний Полоз в эфире передачи «Все на футбол».

Игрок провел 14-й матч за сборную и забил второй гол.