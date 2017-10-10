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    Полоз: «Перед выходом на замену в матче с Ираном мне сказали играть агрессивнее»

    Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от ничьей с Ираном (1:1) в контрольном матче. Форвард вышел на замену в начале второго тайма и забил решающий мяч.

    «Перед выходом мне сказали играть агрессивнее, помогать сзади и впереди. Играл я на той же позиции, что и Алексей Миранчук (заменил Алексея – прим. «Бомбардира»). Упреков со скамейки никаких не было, был только стандартный игровой подсказ.

    Не обращал внимания на то, что в концовке в атаке было четыре игрока «Зенита». Думаю, взаимопонимание у всех хорошее», — сказал 26-летний Полоз в эфире передачи «Все на футбол».

    Игрок провел 14-й матч за сборную и забил второй гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 21:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 10:53

      молодец! так держать!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 00:37

      Вышли на поле питерские мужики и вытащили сбродную из толчка. Спрашивается, зачем усатому нужно было весь сброд с самого начала выпускать?

      -1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 октября 2017, 22:15

      Прошлогодние бердыевцы голы забивали.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 21:38

      Молодец хорошо сыграл!И гол забил и смело(и удачно)шёл в обводку!

      3
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 21:30

      В следующий раз к агрессии добавить бы куража и азарта!!... Забил, повысил ставочку и ещё один побежал забивать!...)))

      5
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 октября 2017, 21:23

      Хорошо,что сказали играть агрессивнее, а то бы побегал малёха, да и встал...


      А так, гол забил...


      Кстати,Самедов не в Зените играет, это к зенитовскому пониманию))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > семёнычев 10 октября 2017, 23:22

      У питерцев все в "Зените" играют! Даже Месси! :-)))

      0
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 10 октября 2017, 21:20

      результативность как у Роналду, а агрессивность как у Смолова

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