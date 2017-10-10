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    Мостовой: «Матч с Ираном? Чуда от российской сборной ждать не стоит»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что не ожидает от национальной команды яркой игры в матче с Ираном. По мнению ветерана, сборная не способна быть на поле несомненным лидером.

    «Сборная России три дня назад провела сложный матч. Победу над Южной Кореей нельзя назвать уверенной. Поначалу корейцы показывали очень хороший футбол. Но затем они пропустили гол в раздевалку, за две минуты дважды забили в свои ворота. После этого игра была сделана.

    Чуда от российской сборной ждать не стоит. Сейчас обыграли корейцев, везде пишут, что игра налажена. Да, определенный костяк наигрывается. Но не стоит говорить о том, что российская сборная способна выйти на поле и разорвать любого соперника. Думаю, с Ираном сыграем либо вничью, либо выиграем со счетом 2:1», – заявил Мостовой.

    Матч Россия – Иран пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2017 18:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12437

      Вомбат 10 октября 2017, 21:06

      "везде пишут, что игра налажена." Где такой бред пишут - ссылочку дайте.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 20:14

      Уважаемый Саша ! Нам кроме этого и ждать-то больше нечего.

      0
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 10 октября 2017, 19:59

      А чуда и не происходит, после первого тайма не игры,не голов! Позорище!

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 10 октября 2017, 19:53

      от них уже давно ничего не ждут, потому что бесполезно

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 18:36

      Где это пишут что игра налажена?Он что и где читает?Почитал бы нас не говорил бы такого!

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