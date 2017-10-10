Мостовой: «Матч с Ираном? Чуда от российской сборной ждать не стоит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что не ожидает от национальной команды яркой игры в матче с Ираном. По мнению ветерана, сборная не способна быть на поле несомненным лидером.

«Сборная России три дня назад провела сложный матч. Победу над Южной Кореей нельзя назвать уверенной. Поначалу корейцы показывали очень хороший футбол. Но затем они пропустили гол в раздевалку, за две минуты дважды забили в свои ворота. После этого игра была сделана.

Чуда от российской сборной ждать не стоит. Сейчас обыграли корейцев, везде пишут, что игра налажена. Да, определенный костяк наигрывается. Но не стоит говорить о том, что российская сборная способна выйти на поле и разорвать любого соперника. Думаю, с Ираном сыграем либо вничью, либо выиграем со счетом 2:1», – заявил Мостовой.

Матч Россия – Иран пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.