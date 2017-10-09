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    Отбор на ЧМ-2018. Исландия напрямую пробилась на турнир, Украина проиграла Хорватии и не поедет в Россию

    В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Исландии обыграла Косово – 2:0. Данный успех позволил исландцам выиграть группу I и напрямую пробиться на турнир.

    В другой встрече Украина проиграла Хорватии и не сыграет в стыковых матчах. Хорваты заняли второе место.

    Еще в одной игре Турция в гостях сыграла вничью с Финляндией.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 10-й тур

    Финляндия – Турция – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Тосун, 57; 1:1 – Араюрю, 76; 1:2 – Тосун, 84; 2:2 – Похьянпало, 88.

    Украина – Хорватия – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 62; 0:2 – Крамарич, 70.

    Исландия – Косово – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон, 40; 2:0 – Гудмундссон, 67.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 23:39
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +527

      трениришко 10 октября 2017, 14:14

      мои глубочайшие поздравления сборной украине

      0
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    • ...
      Рейтинг: +127

      СиБЕЕРяк 10 октября 2017, 13:19

      Вот и не надо будет ничего бойкотировать. Сидите дома и смотрите футбол по телевизору, нечего к агрессору шастать. Всем будет лучше и спокойней. Спасибо Хорватии. Нам пшеков вполне хватит. Надо им вломить за прошлое евро. Долг платежом красен!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 10 октября 2017, 12:28

      Внутри хотелось болеть за сборную Украины, но останавливало, то, что в случае прохода на ЧМ они бы устроили политические игры и призывали бы всех байкотировать поездку в Россию! Трудно представить как Украина поехала бы в Россию "вражескую страну агрессор", как они нас называют! Если отвлечься от политики у сборной Украины неплохие перспективы в будущем, в первом тайме неплохо смотрелись, хотя может хорваты настолько слабо сыграли. И ребята не надо уподобляться нацикам и бандерам агрессивно настроенным против России и оскорблять весь украинский народ, я уверен, что более 70% украинцев адекватные люди и хотят нормальных отношений с Россией, только бояться нац. режима! Наши западные "партнеры" только этого и добиваются!

      2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 октября 2017, 11:44

      Смотрю многие стервятники вздохнули с облегчением...))

      вот вам стишок на эту тему - в тему)))



      Прощай, немытая Россия,

      Страна рабов, страна господ,

      И вы, мундиры голубые,

      И ты, им преданный народ.


      Лермонтов красавчик просто)

      -2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 10 октября 2017, 11:18

      Вот и хорошо,без хохлов и воздух чище будет!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 11:08

      Завалили цэ-гейропейцев хорваты. Помогли нам от скакунов избавиться, а то распрыгались бы тут, евронегры, мля!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 10:24

      Отлично! С победой хорваты!

      4
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 10 октября 2017, 10:09

      А пантов то было сколько))) и двойные премиальные и мы порвем хорватов))) пшик...

      3
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 10 октября 2017, 09:21

      А потом они будут рассказывать, что слили ЧМ-2018 НАМЕРЕННО.

      3
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 10 октября 2017, 08:20

      хохлы план бойкотировать чемпионат мира выполнили успешно

      3
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