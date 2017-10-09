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  • Отбор на ЧМ-2018. Исландия напрямую пробилась на турнир, Украина проиграла Хорватии и не поедет в Россию

Отбор на ЧМ-2018. Исландия напрямую пробилась на турнир, Украина проиграла Хорватии и не поедет в Россию

9 октября 2017, 23:39
51

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Исландии обыграла Косово – 2:0. Данный успех позволил исландцам выиграть группу I и напрямую пробиться на турнир.

В другой встрече Украина проиграла Хорватии и не сыграет в стыковых матчах. Хорваты заняли второе место.

Еще в одной игре Турция в гостях сыграла вничью с Финляндией.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 10-й тур

Финляндия – Турция – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Тосун, 57; 1:1 – Араюрю, 76; 1:2 – Тосун, 84; 2:2 – Похьянпало, 88.

Украина – Хорватия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Крамарич, 62; 0:2 – Крамарич, 70.

Исландия – Косово – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 40; 2:0 – Гудмундссон, 67.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Финляндия Турция Украина Хорватия Исландия Косово
Комментарии (51)
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Bulat Sultanov
1507581659
Украинцы давно грозились бойкотировать ЧМ-2018. Молодцы, сдержали обещание
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PopCorn963
1507581720
Жаль, что Украину не увижу (гражданин России).
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insider_retro
1507581793
Исландцы молодцы!! Искренние поздравления!! С первого места в группе!! Спортивный исход поединка в пользу хорватов, не допустил политизированной возни накануне ЧМ!!..)) И это правильно!!!
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SKS6891
1507581801
Хохлы вылетели, как и должно быть. Нечего этим бандерлогам делать на русской земле.
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vodomut
1507581850
укрохряки гудбай!
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Marat...za...CSKA
1507582758
Никогда так не болел за хорватию как сегодня!!! Удачи в стыковых!
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дед Щукарь
1507582801
Всем здравствовать и доброго времени суток! А моё личное мнение пусть бы приехали их фаны отгребли бы по задворкам и уехали кто смог бы, так нет же они могут только из за бугра кричать, а на деле сыкуны
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ArReal
1507583852
За Евро-2008 мы хорватов хлебом солью должны будем встречать - а бандеровцы пусть дома остаются со своей пропагандой и провокациями!)))
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Ubuntu
1507593197
ЧМ без нацистов из Украины это хорошо (имею ввиду не сборную, а некоторых фанатов)
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wobaekat
1507606473
Удивляюсь тому, сколько обезьян в комментариях. Ща б в 2к18 верить в бандеровцев, питающихся на завтрак русскими младенцами и запрещающих русский язык. Алло! У нас будет лучший чемпионат мира в истории! К чему столько желчи? Раз не можем съездить на Украину и убедиться в порядочности местных, могли бы встретить их по-человечески и сделать первый шаг к погашению конфликта.
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