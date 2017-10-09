Отбор на ЧМ-2018. Исландия напрямую пробилась на турнир, Украина проиграла Хорватии и не поедет в Россию

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Исландии обыграла Косово – 2:0. Данный успех позволил исландцам выиграть группу I и напрямую пробиться на турнир.

В другой встрече Украина проиграла Хорватии и не сыграет в стыковых матчах. Хорваты заняли второе место.

Еще в одной игре Турция в гостях сыграла вничью с Финляндией.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 10-й тур

Финляндия – Турция – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Тосун, 57; 1:1 – Араюрю, 76; 1:2 – Тосун, 84; 2:2 – Похьянпало, 88.

Украина – Хорватия – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Крамарич, 62; 0:2 – Крамарич, 70.

Исландия – Косово – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 40; 2:0 – Гудмундссон, 67.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)