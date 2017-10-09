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    Отбор на ЧМ-2018. Испания победила Израиль, албанцы уступили итальянцам

    В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Македония одержала разгромную победу над Лихтенштейном – 4:0.

    В других встречах Испания победила Израиль, Албания дома уступила Италии.

    Таким образом, испанцы пробились на чемпионат мира напрямую, итальянцы заняли второе место.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 10-й тур

    Македония – Лихтенштейн – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Муслиу, 36; 2:0 – Трайковски, 38; 3:0 – Барди, 66; 4:0 – Адеми, 68.

    Албания – Италия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кандрева, 73.

    Израиль – Испания – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ильярраменди, 76.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 октября 2017, 00:29

      Всё без сенсаций.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 10 октября 2017, 00:17

      Закономерно

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