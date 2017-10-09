Отбор на ЧМ-2018. Испания победила Израиль, албанцы уступили итальянцам

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Македония одержала разгромную победу над Лихтенштейном – 4:0.

В других встречах Испания победила Израиль, Албания дома уступила Италии.

Таким образом, испанцы пробились на чемпионат мира напрямую, итальянцы заняли второе место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 10-й тур

Македония – Лихтенштейн – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Муслиу, 36; 2:0 – Трайковски, 38; 3:0 – Барди, 66; 4:0 – Адеми, 68.

Албания – Италия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кандрева, 73.

Израиль – Испания – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ильярраменди, 76.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)