Отбор на ЧМ-2018. Испания победила Израиль, албанцы уступили итальянцам

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Македония одержала разгромную победу над Лихтенштейном – 4:0.
В других встречах Испания победила Израиль, Албания дома уступила Италии.
Таким образом, испанцы пробились на чемпионат мира напрямую, итальянцы заняли второе место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 10-й тур
Македония – Лихтенштейн – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Муслиу, 36; 2:0 – Трайковски, 38; 3:0 – Барди, 66; 4:0 – Адеми, 68.
Гол: 0:1 – Кандрева, 73.
Гол: 0:1 – Ильярраменди, 76.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру