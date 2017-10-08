Отбор на ЧМ-2018. Польша напрямую пробилась на турнир, Дания сыграет в стыковых матчах

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира-2018 сборная Польши обыграла Черногорию (4:2) и стала победителем группы Е.

В другой встрече Дания поделила очки с Румынией и заняла второе место в турнирной таблице.

Еще в одной игре Армения сыграла вничью с Казахстаном. Голом у гостей отметился Генрих Мхитарян.

Таким образом, Польша напрямую пробилась на ЧМ, Дания сыграет в стыковых играх.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа Е. 10-й тур

Польша – Черногория – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Мачиньски, 6; 2:0 – Гросицки, 16; 2:1 – Мугоса, 78; 2:2 – Томашевич, 83; 3:2 – Левандовски, 85; 4:2 – Стойкович, 87 (в свои ворота).

Дания – Румыния – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Эриксен, 59 (с пенальти); 1:1 – Деяк, 88.

Удаление: нет – Ганя, 63.

Казахстан – Армения – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мхитарян, 26; 1:1 – Турисбек, 62.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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