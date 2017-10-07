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    Отбор на ЧМ-2018. Голландия победила Беларусь, Франция минимально обыграла болгар

    Состоялись матчи девятого тура европейского отборочного цикла к ЧМ-2018 в группе А. Сборная Голландии не без труда победила в Беларуси, победный гол забил Арьен Роббен. Однако шансы у оранжевых на выход на ЧМ-2018 сугубо математические.

    В другом матче французы смогли поразить ворота сборной Болгарии всего один раз.

    Отбор на ЧМ-2018. Европа. Группа А. 9-й тур

    Беларусь – Нидерланды – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Проппер, 24; 1:1 – Володько, 55; 1:2 – Роббен, 84 (с пенальти); 1:3 – Депай, 90+3.

    Болгария – Франция – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Матюиди, 3.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 23:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 октября 2017, 02:06

      фиаско

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 8 октября 2017, 00:01

      Жаль голландцев...после пропуска Евро, теперь пролёт мимо ЧМ обидно...на Промеса и ко хотелось посмотреть, плюс это был последний турнир для Роббена и Снейдера....

      2
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 7 октября 2017, 23:42

      португалия ебаная, без кристины андорру сраную не могли распинать. уебки позорные

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Боцман59rus 8 октября 2017, 10:42

      Датчане через два года на чм отлично играли,но попали под Бразилию в 14(будущих чемпионов)А вот Греки и Португальцы - да,случайные чемпионы.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 октября 2017, 23:39

      шведы в стык, жаль могли напрямую если бы булгарам не ливанули

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