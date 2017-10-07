Отбор на ЧМ-2018. Голландия победила Беларусь, Франция минимально обыграла болгар

Состоялись матчи девятого тура европейского отборочного цикла к ЧМ-2018 в группе А. Сборная Голландии не без труда победила в Беларуси, победный гол забил Арьен Роббен. Однако шансы у оранжевых на выход на ЧМ-2018 сугубо математические.

В другом матче французы смогли поразить ворота сборной Болгарии всего один раз.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. Группа А. 9-й тур

Беларусь – Нидерланды – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Проппер, 24; 1:1 – Володько, 55; 1:2 – Роббен, 84 (с пенальти); 1:3 – Депай, 90+3.

Болгария – Франция – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Матюиди, 3.

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