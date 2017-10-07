Созин: «Хочется, чтобы с корейцами Россия показала игру от ножа и продемонстрировала, что было наработано с Черчесовым»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что надеется увидеть острую игру в исполнении сборной России в товарищеском матче с Южной Кореей. Также он выразил сожаление, что национальная команда не может собраться в оптимальном составе.

«Думаю, до чемпионата мира сборная сыграет не больше четырeх матчей. Называются Аргентина, Бразилия – и это уже топовые соперники, с которыми наша команда встретится перед турниром. Мы видели разные составы. Больше экспериментов нет, да их и не было, просто мы заставляли Черчесова проверять игроков. Писали петиции, которые подписывали миллионы человек. Все, что можно было проверить и показать футбольному сообществу, он показал.

Хотелось бы, чтобы наша молодая в плане футбольного возраста поросль – Головин, Миранчук, Кокорин, Фернандес, Смолов – вышли вместе, чтобы посмотреть на них. Но опять не получается. Выбыли Дзагоев и Головин. Жалею лишь об одном – что Черчесову не удается собрать всех лидеров российских клубов. Хочется, чтобы сегодня сборная уже показала игру от ножа, на эмоциях. Чтобы продемонстрировали, что было наработано за эти два года Черчесовым.

Предстоящую игру ни в коем случае нельзя сравнивать с той, что была на чемпионате мира 2014 года. Это было в прошлой жизни. В этом нет никакого смысла. Разные команды, футболисты и тренеры. На чемпионате мира была совершенно другая сборная России, с другой философией. Ее больше не будет. Надо поблагодарить тех людей и двигаться дальше», – сказал Созин.

Матч Россия – Южная Корея состоится сегодня в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.