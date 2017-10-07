Шевченко: «Игра с Хорватией будет для нас очередным финалом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итог победе над Косово (2:0) в рамках 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018.

«Тяжелый матч, погодные условия были ужасные. Косово отдало все последние силы, которые у них были. Старались, боролись, очень грамотно сыграли.



Мы не меняем наш план на игру. Гармаш много двигался в первом тайме, решили в перерыве выдвинуть его вперед, Ярмоленко поставили под него, а Марлоса — на фланг. И при первом голе Денис сыграл великолепно, пусть там и автогол. Ярмоленко тоже забил – значит они в этой позиции сыграли качественно.



Марлос дебютировал в одной из самых сложных игр и вошел хорошо, с мячом работал идеально. Мы знаем, где мы можем его использовать, он усилит нашу команду, главное – постепенно его вводить в состав.



Местами мяч вообще не катился, вы даже не понимаете, насколько сложной была ситуация. Сказал ребятам, чтобы действовали по ситуации. Если есть возможность играть – играйте, если нет – боритесь. Ливень такой, что было сложно приспособиться, но они сыграли очень хорошо. Боялся, что могли сыграть завтра. Не хотелось оставаться здесь, ведь была бы потеря многих часов на восстановление.



Нам нужно обыгрывать Хорватию, нам нет разницы, что они сыграли вничью с турками. Для нас это будет очередной финал», — сказал 41-летний специалист в эфире телеканала «Футбол 1».

Украинцы с 17-ю очками занимают третью строчку в таблице группы I, имея равное количество очков со сборной Хорватии, но худшую разницу забитых и пропущенных мячей. Команды встретятся 9-го октября в матче 10-го тура.