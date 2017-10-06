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    Дост повредил колено на тренировке сборной Голландии и может не сыграть с Беларусью и Швецией

    Сборная Голландии провела открытую тренировку перед завтрашним матчем 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Беларуси.

    После столкновения с партнером нападающий Бас Дост упал, держась за правое колено. Игрок лиссабонского «Спортинга» досрочно закончил занятие.

    Ожидается, что в ближайшее время федерация футбола Голландии объявит о состоянии 28-летнего игрока.

    10-го октября команда Дика Адвоката примет сборную Швеции. Голландцы занимают третье место в отборочной группе A, отставая от шведов на три очка.

    Источник: Twitter

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    06.10.2017 22:01
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