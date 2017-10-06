Дост повредил колено на тренировке сборной Голландии и может не сыграть с Беларусью и Швецией

Сборная Голландии провела открытую тренировку перед завтрашним матчем 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Беларуси.

После столкновения с партнером нападающий Бас Дост упал, держась за правое колено. Игрок лиссабонского «Спортинга» досрочно закончил занятие.

Ожидается, что в ближайшее время федерация футбола Голландии объявит о состоянии 28-летнего игрока.

10-го октября команда Дика Адвоката примет сборную Швеции. Голландцы занимают третье место в отборочной группе A, отставая от шведов на три очка.