Отбор на ЧМ-2018. Польша разгромила Армению, Левандовски оформил хет-трик

Встреча 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Армения – Польша завершилась победой гостей со счетом 5:1.

В составе команды Адама Навалки по одному голу забили Камил Гросицки, Якуб Блащиковски и Рафал Вольски. На счету Роберта Левандовского – три мяча. Нападающий «Баварии» стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

За хозяев забил Оганес Амбарцумян.

Поляки набрали 22 балла и продолжили лидерство в группе E. Армяне с шестью очками занимают пятое место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа E. 9-й тур

Армения – Польша – 1:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Гросицки, 2; 0:2 – Левандовски, 18; 0:3 – Левандовски, 25; 1:3 – Амбарцумян, 39; 1:4 – Блащиковски, 58; 1:5 – Левандовски, 64; 1:6 – Вольски, 89.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)