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    Отбор на ЧМ-2018. Польша разгромила Армению, Левандовски оформил хет-трик

    Встреча 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 АрменияПольша завершилась победой гостей со счетом 5:1.

    В составе команды Адама Навалки по одному голу забили Камил Гросицки, Якуб Блащиковски и Рафал Вольски. На счету Роберта Левандовского – три мяча. Нападающий «Баварии» стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

    За хозяев забил Оганес Амбарцумян.

    Поляки набрали 22 балла и продолжили лидерство в группе E. Армяне с шестью очками занимают пятое место.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа E. 9-й тур

    Армения – Польша – 1:6 (1:3)

    Голы: 0:1 – Гросицки, 2; 0:2 – Левандовски, 18; 0:3 – Левандовски, 25; 1:3 – Амбарцумян, 39; 1:4 – Блащиковски, 58; 1:5 – Левандовски, 64; 1:6 – Вольски, 89.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 20:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 09:34

      Что-то ары совсем опозорились.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -5

      Azazel79 5 октября 2017, 21:12

      молодцы

      0
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