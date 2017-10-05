Степаненко не ждет чудес от Марлоса в сборной Украины

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко отметил важность привлечения бразильца Марлоса в национальную команду страны. Он уверен, что такой футболист пригодится команде, но ему требуется время на адаптацию.

«Когда я узнал, что Марлос станет гражданином Украины, то воспринял эту новость с оптимизмом, поскольку его вызов в национальную команду только усилит наш потенциал. Это опытный, сильный футболист, который является одним из лучших исполнителей не только «Шахтера», но и чемпионата страны.

Он обязательно поможет сборной. Конечно, нельзя прямо с первого матча ожидать от него чуда, поскольку в новом коллективе ему понадобится какое-то время на адаптацию. В «Шахтере» много бразильцев, слышен португальский язык, но здесь все по-другому, поэтому мы всячески стараемся его поддерживать и помогать. А в том, что он может стать одним из ключевых игроков сборной, я уверен.

У него великолепная техника. Марлос практически не теряет мяч, который держится у него в ногах, как приклеенный. Это очень важно для игры команды, когда нужно зацепиться за мяч. Обыграть одного-двух исполнителей, а потом пробить или отдать выверенный пас для полузащитника не проблема», – цитирует Степаненко «Команда №1».

Матч девятого тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 Косово – Украина состоится в пятницу, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.