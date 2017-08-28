Ярмоленко перешел в «Боруссию». Абденнур отказывается от «Зенита». Дайджест событий дня

Ярмоленко – игрок дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссии» объявила о переходе из киевского «Динамо» нападающего Андрея Ярмоленко. Соглашение с украинцем заключено до июля 2021 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро. 27-летний футболист выступал за бело-голубых с 2008 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.

Абденнур не желает переходить в «Зенит»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур не хочет переходить в «Зенит». По информации источника, 28-летний тунисец вместе со своими агентами откладывает трансфер, чтобы его сорвать. Футболист желает продолжить карьеру в «Марселе». Ранее сообщалось, что «Зенит» арендует Абденнура на два года с правом выкупа.

«Спартак» может приобрести Лестьенна

Нападающий «Рубина» Максим Лестьенн находится в сфере интересов «Спартака». С целью понаблюдать за 25-летним игроком вживую матч восьмого тура РФПЛ с «Тосно» посетили скауты двух итальянских клубов, а также представители красно-белых. Сообщается, что бельгиец хотел бы вернуться в Европу, при этом предложение «Спартака» для казанцев является более выгодным. Лестьенн пополнил ряды «Рубина» минувшим летом, перейдя из ПСВ за 10 миллионов евро. Его настоящая трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона.

«Манчестер Сити» на этой неделе направит предложение «Боруссии» по Обамеянгу

«Манчестер Сити» в течение этой недели намерен выдвинуть предложение дортмундской «Боруссии» по трансферу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга. «Горожане» готовы заплатить за 28-летнего форварда 80 миллионов евро. Отмечается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола является поклонником таланта габонца и будет счастлив, если Обамеянг составит в атаке команды дуэт с Серхио Агуэро. Нынешний контракт футболиста со «шмелями» рассчитан до июля 2020 года. В текущем сезоне он провел четыре матча, в которых забил шесть голов.

Источник: Дзюба точно покинет «Зенит», на форварда претендуют «Локомотив» и «Динамо»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинет клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. Как утверждает источник, 29-летний россиянин желает перейти в «Локомотив» и уже договорился с московским клубом об условиях личного контракта. При этом отмечается, что сине-бело-голубые настаивают на возможности отзыва форварда из аренды в любой момент, что не устраивает железнодорожников. Также интерес к Дзюбе проявляет «Динамо».

«Порту» отказался продавать «Спартаку» Браими за 30 миллионов

«Порту» отклонил предложение «Спартака» в размере 30 миллионов евро за полузащитника Ясина Браими. «Драконы» намерены выручить с продажи 27-летнего игрока большую сумму, поскольку отступные за алжирца составляют 60 миллионов. В 2016 году СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны «Зенита», «Арсенала» и «Эвертона». Нынешний контракт Браими истекает в июле 2019 года. В текущем сезоне он отметился одним голом в трех встречах.

Фото: globallookpress.com