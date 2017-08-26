Лига 1. «Амьен» разгромил «Ниццу», «Тулуза» и «Ренн» забили пять голов и другие результаты

«Амьен» в матче 4-го тура чемпионата Франции обыграл «Ниццу» со счетом 3:0. Голами отметились Гаэль Какута и Мусса Конате (дубль). Хозяева набрали первые очки в сезоне и поднялись на 17-ю строчку. «Ницца» осталась позицией выше.

Результаты параллельных встреч представлены ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур

Амьен – Ницца – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Какута, 15; 2:0 – Конате, 28; 3:0 – Конате, 88.

Бордо – Труа – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Камано, 9; 2:0 – Малком, 48; 2:1 – Дабрио, 52.

Дижон – Монпелье – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жанно, 45+1; 1:1 – Сио, 48; 2:1 – Жанно, 62.

Кан – Метц – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Роделен, 50.

Тулуза – Ренн – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мубеле, 7; 1:1 – Дурмаз, 35; 2:1 – Диоп, 58; 2:2 – Сарр, 65; 3:2 – Дурмаз, 71 (с пенальти).

Удаления: нет – Амалфитано, 70.

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