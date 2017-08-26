Адвокат: «Промес является ключевым игроком «Спартака»

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат рассказал о причинах приглашения полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на отборочные матчи чемпионата мира-2018.

«В составе не будет Элиа и Бабеля. Чемпионат Турции очень силен, они остаются кандидатами в национальную команду. Но сейчас я вызвал в сборную тех, кто уже приглашался в нее.

Я вижу, например, как Квинси Промес играет за «Спартак». Там он является ключевым футболистом. Именно этого не достает Элиа и Бабелю», – цитирует Адвоката Voetbal International.

Напомним, что в семи турах российской Премьер-лиги Промес забил пять голов (два из них с пенальти), отдав три результативные передачи.