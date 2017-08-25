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    Аршавин: «Вернуться в Россию? В те команды, в которых я бы хотел играть, меня не позовут, а туда, куда зовут, мне не хочется идти»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что имеет мало шансов, чтобы перейти в один из российских клубов.

    Ранее футболист заявил, что в 2017 году он может завершить профессиональную карьеру.

    Напомним, 36-летний россиянин выступал в РФПЛ за «Зенит» и «Кубань».

    – Последний вопрос. Вы хотели бы вновь играть в России?

    – Сейчас так вопрос не стоит, шансы на это минимальные, а фактически близки к нулю. Играть я еще могу, это факт. Как игрока в том же «Зените» я себя не вижу. В те команды, в которых я бы хотел играть, меня не позовут, а туда, куда зовут, мне не хочется идти. Эта формулировка у меня существует два года, правдоподобная и имеет место быть.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.08.2017 12:00
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