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Аршавин: «Может быть, завершу карьеру в 2017 году»

24 августа 2017, 14:03
16

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин не исключил, что в этом году он завершит спортивную карьеру. При этом 36-летний игрок «Кайрата» надеется остаться в футбольной сфере.

«Могу ли завершить игровую карьеру в этом году? Может быть, это случится. Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я еще думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно – не могу сказать», – заявил Аршавин.

В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Казахстана 17 матчей, в которых забил три гола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (16)
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ADmira1
1503574007
Легенда!
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DeutschlandUberAlles
1503574342
Легенда же хотел на ЧМ2018 поиграть ? Расхотел ?
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Cubinec1989
1503574416
Переходи в Краснодар)
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kos999
1503574858
после 2012 ненавижу его
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Pablo845
1503574962
Пора на пенсию!
Ответить
alex1951
1503577357
Табэ виднее .... Меня другое интересует, Где гулять- тусоваться будем? Чтобы водовка потненькая с холодильничка,икорочка,салат из соловьиных язычков ,цыганочки,ну и медведи канешна....
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Роберто Манчини
1503580818
O no, O no, O no, no, no, no, no
Ответить
insider_retro
1503581601
Пора... Не затягивай, Андрей Сергеевич!... Многие будут помнить твой футбол.... Феерический на Евро!.... А то что говорил - забудется.... "Ты можешь убежать от обстоятельств и людей, но ты никогда не убежишь от своих мыслей и чувств...." (Эрих Мария Ремарк)
Ответить
shinnik
1503588288
Не ссы,Андрей Сергеевич,вряд-ли.. Долгов -----просто румянцем покрыться... у тебя (имею право тыкать)) ещё есть минут двадцать на домашнем чемпе..Думаю ,Черчесов тоже думает...
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