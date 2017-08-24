Аршавин: «Может быть, завершу карьеру в 2017 году»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин не исключил, что в этом году он завершит спортивную карьеру. При этом 36-летний игрок «Кайрата» надеется остаться в футбольной сфере.

«Могу ли завершить игровую карьеру в этом году? Может быть, это случится. Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я еще думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно – не могу сказать», – заявил Аршавин.

В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Казахстана 17 матчей, в которых забил три гола.