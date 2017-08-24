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    Аршавин: «Может быть, завершу карьеру в 2017 году»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин не исключил, что в этом году он завершит спортивную карьеру. При этом 36-летний игрок «Кайрата» надеется остаться в футбольной сфере.

    «Могу ли завершить игровую карьеру в этом году? Может быть, это случится. Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я еще думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно – не могу сказать», – заявил Аршавин.

    В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Казахстана 17 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2017 14:03
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 августа 2017, 18:24

      Не ссы,Андрей Сергеевич,вряд-ли..
      Долгов -----просто румянцем покрыться...
      у тебя (имею право тыкать)) ещё есть минут двадцать на домашнем чемпе..Думаю ,Черчесов тоже думает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 августа 2017, 16:33

      Пора... Не затягивай, Андрей Сергеевич!...
      Многие будут помнить твой футбол.... Феерический на Евро!.... А то что говорил - забудется....

      "Ты можешь убежать от обстоятельств и людей, но ты никогда не убежишь от своих мыслей и чувств...." (Эрих Мария Ремарк)

      1
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      Рейтинг: +9

      Роберто Манчини 24 августа 2017, 16:20

      O no, O no, O no, no, no, no, no

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 августа 2017, 15:22

      Табэ виднее ....
      Меня другое интересует,
      Где гулять- тусоваться будем?
      Чтобы водовка потненькая с холодильничка,икорочка,салат из соловьиных язычков ,цыганочки,ну и медведи канешна....

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > alex1951 24 августа 2017, 18:30

      Сам то понял,чё сказал..токо на счёт мидведёв усё панятна...

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 24 августа 2017, 14:42

      Пора на пенсию!

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 14:40

      после 2012 ненавижу его

      -1
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      Рейтинг: +48

      Danpos > kos999 24 августа 2017, 15:27

      за что?

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Danpos 24 августа 2017, 15:49

      Вероятно за "Ваши ожидания это Ваши проблемы".

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 15:53

      Возможно,это была провокация . Даже Жирный в интервью рассказал ,что тогда там некие вип-персоны отшевались,мол вили себя неподобающим образом.

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      Рейтинг: +106

      kos999 > DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 17:43

      вот именно за это.

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 24 августа 2017, 14:33

      Переходи в Краснодар)

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 14:32

      Легенда же хотел на ЧМ2018 поиграть ? Расхотел ?

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      Рейтинг: +157

      ADmira1 24 августа 2017, 14:26

      Легенда!

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