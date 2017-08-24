Гончаренко: «Фаворит нашей группы – «МЮ». Мы будем сражаться с «Бенфикой» и «Базелем» между собой»

Правильно, со всеми можно играть и бороться. Тем более не группа смерти. Удачи армейцы!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. По словам белорусского специалиста, армейцы не являются фаворитами своей группы.
Напомним, что московский клуб попал в квартет А, где его соперниками станут «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель».
«Понятно, что с точки зрения болельщиков получить группу, в которой собраны «Бавария» с «ПСЖ» или «Ювентус» с «Барселоной» было бы интереснее. Но у нас группа тоже довольно зрелищная. «Манчестер Юнайтед» очень мощно стартовал в чемпионате. «Бенфика» в товарищеском матче летом проиграла «Янг Бойз» со счетом 1:5. «Базель» – чемпион Швейцарии, и хоть он сильно оторвался от «Янг Бойз», думаю, их сила сопоставима.
Ситуация такая, что мы должны сражаться за очки в каждом матче. Сейчас надо дождаться календаря, чтобы понять расписание группы. Но в любом случае с каждым соперником постараемся выжать максимум, а там будет видно, к чему это приведет.
Конечно, фаворит группы – это «Манчестер Юнайтед». Они прилично усилились: подписали Лукаку, Линделефа, сегодня к ним вернулся Ибрагимович. У них очень мощный состав, который сочетает в себе молодость и опыт. Те же Рэшфорд и Лингард отлично смотрятся. Плюс мы совсем недавно играли на «Олд Траффорд» и помним, что там неповторимая аура. Так что их можно назвать фаворитами, а мы с «Бенфикой» и «Базелем» будем сражаться между собой», – сказал Гончаренко.
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