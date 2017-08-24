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  • Гончаренко: «Фаворит нашей группы – «МЮ». Мы будем сражаться с «Бенфикой» и «Базелем» между собой»

Гончаренко: «Фаворит нашей группы – «МЮ». Мы будем сражаться с «Бенфикой» и «Базелем» между собой»

24 августа 2017, 21:22
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. По словам белорусского специалиста, армейцы не являются фаворитами своей группы.

Напомним, что московский клуб попал в квартет А, где его соперниками станут «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель».

«Понятно, что с точки зрения болельщиков получить группу, в которой собраны «Бавария» с «ПСЖ» или «Ювентус» с «Барселоной» было бы интереснее. Но у нас группа тоже довольно зрелищная. «Манчестер Юнайтед» очень мощно стартовал в чемпионате. «Бенфика» в товарищеском матче летом проиграла «Янг Бойз» со счетом 1:5. «Базель» – чемпион Швейцарии, и хоть он сильно оторвался от «Янг Бойз», думаю, их сила сопоставима.

Ситуация такая, что мы должны сражаться за очки в каждом матче. Сейчас надо дождаться календаря, чтобы понять расписание группы. Но в любом случае с каждым соперником постараемся выжать максимум, а там будет видно, к чему это приведет.

Конечно, фаворит группы – это «Манчестер Юнайтед». Они прилично усилились: подписали Лукаку, Линделефа, сегодня к ним вернулся Ибрагимович. У них очень мощный состав, который сочетает в себе молодость и опыт. Те же Рэшфорд и Лингард отлично смотрятся. Плюс мы совсем недавно играли на «Олд Траффорд» и помним, что там неповторимая аура. Так что их можно назвать фаворитами, а мы с «Бенфикой» и «Базелем» будем сражаться между собой», – сказал Гончаренко.

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Юнайтед Бенфика Базель Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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Cubinec1989
1503602400
Реалист
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VVM1964
1503603673
ВСЕ В ВАШИХ СИЛАХ . УДАЧИ .
Ответить
Михайловский Технарь
1503604767
Удачи армейцам. Из группы выходить обязаны,если не в ЛЧ, то в ЛЕ уж точно
Ответить
Gullit 76
1503605078
Всё правильно - здесь можно бороться.
Ответить
Nerlinger
1503609917
Нападающий очень нужен!!! На одном Щенникове далеко не уедешь!!!
Ответить
Almazovich
1503613478
Успехов ЦСКА!!!
Ответить
directorpg
1503622039
Необходимо выжить максимум и выйти из группы
Ответить
Дядя Серёжа
1503627450
А чё уже МЮ сдался.
Ответить
OfaZavr
1503647871
Правильно, со всеми можно играть и бороться. Тем более не группа смерти. Удачи армейцы!
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