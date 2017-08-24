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    Гончаренко: «Фаворит нашей группы – «МЮ». Мы будем сражаться с «Бенфикой» и «Базелем» между собой»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. По словам белорусского специалиста, армейцы не являются фаворитами своей группы.

    Напомним, что московский клуб попал в квартет А, где его соперниками станут «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель».

    «Понятно, что с точки зрения болельщиков получить группу, в которой собраны «Бавария» с «ПСЖ» или «Ювентус» с «Барселоной» было бы интереснее. Но у нас группа тоже довольно зрелищная. «Манчестер Юнайтед» очень мощно стартовал в чемпионате. «Бенфика» в товарищеском матче летом проиграла «Янг Бойз» со счетом 1:5. «Базель» – чемпион Швейцарии, и хоть он сильно оторвался от «Янг Бойз», думаю, их сила сопоставима.

    Ситуация такая, что мы должны сражаться за очки в каждом матче. Сейчас надо дождаться календаря, чтобы понять расписание группы. Но в любом случае с каждым соперником постараемся выжать максимум, а там будет видно, к чему это приведет.

    Конечно, фаворит группы – это «Манчестер Юнайтед». Они прилично усилились: подписали Лукаку, Линделефа, сегодня к ним вернулся Ибрагимович. У них очень мощный состав, который сочетает в себе молодость и опыт. Те же Рэшфорд и Лингард отлично смотрятся. Плюс мы совсем недавно играли на «Олд Траффорд» и помним, что там неповторимая аура. Так что их можно назвать фаворитами, а мы с «Бенфикой» и «Базелем» будем сражаться между собой», – сказал Гончаренко.

    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.08.2017 21:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 10:57

      Правильно, со всеми можно играть и бороться. Тем более не группа смерти. Удачи армейцы!

      2
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 25 августа 2017, 05:17

      А чё уже МЮ сдался.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 25 августа 2017, 03:47

      Необходимо выжить максимум и выйти из группы

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 25 августа 2017, 01:24

      Успехов ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 августа 2017, 00:25

      Нападающий очень нужен!!! На одном Щенникове далеко не уедешь!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2017, 23:04

      Всё правильно - здесь можно бороться.

      1
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 24 августа 2017, 22:59

      Удачи армейцам. Из группы выходить обязаны,если не в ЛЧ, то в ЛЕ уж точно

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 24 августа 2017, 22:20

      Реалист

      1
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