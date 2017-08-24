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    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?


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    Голосов: 8
    24.08.2017 21:10
    Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов определила российские клубы в интересные квартеты. Александр Плеханов разбирается, смогут ли наши команды пробиться в плей-офф.

    Группа А

    «Бенфика»
    «Манчестер Юнайтед»
    «Базель»
    ЦСКА

    «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель» частенько пересекаются друг с другом в еврокубковых турнирах. У ЦСКА яркие взаимоотношения с «МЮ». Все помнят матч, когда армейцы едва не выиграли у английского клуба на его поле. Все закончилось результативной ничьей 3:3. Нечто подобного следует ожидать и сейчас.

    Мы видели ЦСКА ярким и интересным в ответной игре с «Янг Бойз». Таким же коллектив Гончаренко должен предстать и в играх с «Базелем». ЦСКА сильнее швейцарцев и должен легко выходить в этом квартете на третье место. Дальше все сложнее. «Бенфика» по обычному перестраивается, продав несколько ключевых игроков. Но португальцы сильны.

    «Манчестер Юнайтед» вынесем за скобки. Это второй сезон клуба под руководством Жозе Моуринью. Поэтому ждем уверенной игры и топовых показателей. Сам приезд «МЮ» в Москву, где команда уже выигрывала финал Лиги чемпионов – это счастье. Остальное будет делом случая. ЦСКА могли достаться и более сильные соперники, но и эту группу сложно назвать проходимой.

    Шансы на второе место будут при отсутствии травм и наличии хотя бы какого-то усиления состава.

    Статистика встреч:

    ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (0-2-2)

    ЦСКА – «Бенфика» (1-1-0)

    Против «Базеля» российский клуб не играл.

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    Группа Е

    «Спартак»
    «Севилья»
    «Ливерпуль»
    «Марибор»

    У «Спартака» группа играющая. «Марибор» – коллектив, который умеет преподносить сенсации и отбирать очки. Если пройти это испытание без потерь, то появятся шансы на попадание в плей-офф. Но «Спартаку» не повезло по двум причинам. Во-первых, в этом квартете есть типичная кубковая команда. Во-вторых, против москвичей будут играть эмоционально.

    По последним встречам в российской Премьер-лиге мы уже видели, что «Спартак» иногда можно передавить по эмоциям. Это сделал «Локомотив», воспользовавшийся негативом от удаления Самедова. Это получилось и у ЦСКА, сумевшего за счет давления фанатов и собственного напора смутить «Спартак» в концовке. «Ливерпуль» Юргена Клоппа – это из той самой серии.

    «Ливерпулю» будет интересно взять реванш у «Севильи» за поражение в финале Лиги Европы. Построение суперклуба могло начаться здесь еще раньше, но тогда испанцы оставили английский клуб за пределами главного еврокубка. Сегодняшняя «Севилья» не так сильна по именам, но очень крута по еврокубковому опыту.

    Чемпионский «Спартак» должен бороться за выход в плей-офф. «Спартак» в своем состоянии прямо сейчас вряд ли займет место выше третьего.

    Статистика встреч:

    «Спартак» – «Ливерпуль» (2-0-2).

    С другими соперниками российский клуб не играл.

    Актуальное о соперниках:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +222

      ajax707 27 августа 2017, 16:25

      С такой игрой спартаку в ЛЧ делать не#уй

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 августа 2017, 14:49

      шансы есть только на 3 место в группе

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 августа 2017, 13:18

      Будет тяжело !!! Будут играть по полной - выйдут из группы оба !!!

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 26 августа 2017, 08:58

      Смогут, если захотят.

      0
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      Рейтинг: +14

      Zitant 25 августа 2017, 17:48

      Всё по делу написано, по факту неплохо было бы выйти с третьего места. С плей-офф всё сложнее. Спартак дак вообще с сейчашней игрой, если усиления не будет свой рекорд в 6 поражений повторит...

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 августа 2017, 16:05

      Шанс есть почти всегда!... Есть ли способность реализовать его, вот вопрос?!...
      В спорте высших достижений многое переменчиво.... Надо только качнуть в свою сторону!!.... Успехов НАШИМ клубам!!...

      "Невозможное – это не приговор. Это вызов. Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное возможно...." (Мохаммед Али)

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 25 августа 2017, 13:42

      удачи обоим клубам...шансы есть на проход дальше...верю что смогут...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 11:47

      Все будет хорошо. Если наши постараются, то есть шансы. Удачи Спартаку и ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 августа 2017, 09:48

      Цска наберёт очки с базелем, да и у бенфики вполне может отобрать очки, вполне возможно набрать хотя бы одно очко в матче с Манчестером! Вопросы к Гинеру касаемо усиления!!!


      Что касается Спартака.... будем надеяться!!! Обязаны хотя бы в ЛЕ выходить!

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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 25 августа 2017, 08:34

      Шансы у наших команд появятся, если перестанут их подсчитывать. Пусть грядет Великий Футбол на наши стадионы в преддверии домашнего чемпионата!

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