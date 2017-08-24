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  • ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Группа А

«Бенфика»
«Манчестер Юнайтед»
«Базель»
ЦСКА

«Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель» частенько пересекаются друг с другом в еврокубковых турнирах. У ЦСКА яркие взаимоотношения с «МЮ». Все помнят матч, когда армейцы едва не выиграли у английского клуба на его поле. Все закончилось результативной ничьей 3:3. Нечто подобного следует ожидать и сейчас.

Мы видели ЦСКА ярким и интересным в ответной игре с «Янг Бойз». Таким же коллектив Гончаренко должен предстать и в играх с «Базелем». ЦСКА сильнее швейцарцев и должен легко выходить в этом квартете на третье место. Дальше все сложнее. «Бенфика» по обычному перестраивается, продав несколько ключевых игроков. Но португальцы сильны.

«Манчестер Юнайтед» вынесем за скобки. Это второй сезон клуба под руководством Жозе Моуринью. Поэтому ждем уверенной игры и топовых показателей. Сам приезд «МЮ» в Москву, где команда уже выигрывала финал Лиги чемпионов – это счастье. Остальное будет делом случая. ЦСКА могли достаться и более сильные соперники, но и эту группу сложно назвать проходимой.

Шансы на второе место будут при отсутствии травм и наличии хотя бы какого-то усиления состава.

Статистика встреч:

ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (0-2-2)

ЦСКА – «Бенфика» (1-1-0)

Против «Базеля» российский клуб не играл.

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Группа Е

«Спартак»
«Севилья»
«Ливерпуль»
«Марибор»

У «Спартака» группа играющая. «Марибор» – коллектив, который умеет преподносить сенсации и отбирать очки. Если пройти это испытание без потерь, то появятся шансы на попадание в плей-офф. Но «Спартаку» не повезло по двум причинам. Во-первых, в этом квартете есть типичная кубковая команда. Во-вторых, против москвичей будут играть эмоционально.

По последним встречам в российской Премьер-лиге мы уже видели, что «Спартак» иногда можно передавить по эмоциям. Это сделал «Локомотив», воспользовавшийся негативом от удаления Самедова. Это получилось и у ЦСКА, сумевшего за счет давления фанатов и собственного напора смутить «Спартак» в концовке. «Ливерпуль» Юргена Клоппа – это из той самой серии.

«Ливерпулю» будет интересно взять реванш у «Севильи» за поражение в финале Лиги Европы. Построение суперклуба могло начаться здесь еще раньше, но тогда испанцы оставили английский клуб за пределами главного еврокубка. Сегодняшняя «Севилья» не так сильна по именам, но очень крута по еврокубковому опыту.

Чемпионский «Спартак» должен бороться за выход в плей-офф. «Спартак» в своем состоянии прямо сейчас вряд ли займет место выше третьего.

Статистика встреч:

«Спартак» – «Ливерпуль» (2-0-2).

С другими соперниками российский клуб не играл.

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Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спартак
Комментарии (21)
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Fancyfall
1503599370
пусть у наших команд всё получится!
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батог
1503599817
Группы проходимые! Не с первого места, но проходимые!!! Всем успеха!!!
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Правдоруб100
1503606603
ЦСКА вполне может занять второе место, а третье ОБЯЗАН!!! У Спартака шансов практически нет!!! Уж больно клубы серьёзные ПО ИГРЕ!!!
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343443
1503610796
Группы проходимые! Не с первого места, но проходимые
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TUMS
1503611049
Шансы и у ЦСКА и у Спартака выйти из группы на вторых местах конечно же есть, только играть надо как следует, с азартом, с желанием.
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Аид666
1503629567
группы хорошие, при отдаче в игре возможен выход 2 наших клубов! Вперед в ЛЧ!
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shahor
1503635199
Если говорить объективно,то третье место для российских клубов будет за счастье.Причём очень большое.
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Алек_Ага
1503639285
Шансы у наших команд появятся, если перестанут их подсчитывать. Пусть грядет Великий Футбол на наши стадионы в преддверии домашнего чемпионата!
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4agaaa
1503643698
Цска наберёт очки с базелем, да и у бенфики вполне может отобрать очки, вполне возможно набрать хотя бы одно очко в матче с Манчестером! Вопросы к Гинеру касаемо усиления!!! Что касается Спартака.... будем надеяться!!! Обязаны хотя бы в ЛЕ выходить!
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OfaZavr
1503650859
Все будет хорошо. Если наши постараются, то есть шансы. Удачи Спартаку и ЦСКА!
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