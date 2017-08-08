Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?


    4
    Голосов: 3
    08.08.2017 23:30
    У Жозе не ладится с этим трофеем.

    В матче «Реала» и «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок Европы угадывался явный фаворит – победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов заведомо имел больше шансов, чем команда, осевшая на шестой строчке в АПЛ. Зинедин Зидан был полон уверенности:

    «Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть «Реал». Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно».

    Игра прошла по будничному сценарию – «Реал» ожидаемо победил и забрал в Мадрид очередной европейский трофей. Правда, есть подозрение, что один из голов чемпионы Испании оформили из офсайда:

    Кто-то эти подозрения отметает:

    Победный гол вопросов не вызвал. Иско забил по всем правилам.

    Это поражение в Суперкубке УЕФА – уже третье для Жозе Моуринью. Ранее португальский тренер уступал трофей:

    1) «Милану» в 2003-м. Тогда «Порту» под руководством Моуринью и с Дмитрием Аленичевым в старте проиграл мощному итальянскому гранду со счетом 0:1. Единственный гол забил Андрей Шевченко;

    2) «Баварии» в 2013-м. Второй заход Моуринью в «Челси» принес ему третью золотую медаль АПЛ, но начинал Жозе с поражения от мюнхенцев в Суперкубке. 1:1 в основное, 1:1 за два овертайма и поражение в серии пенальти, где решающий удар смазал Ромелу Лукаку. Сегодня бельгиец помог своему тренеру голом, но на итоговом результате это не сказалось.

    Выручить Моуринью мог Маркус Рэшфорд, но молодой англичанин не реализовал выход один на один. Болельщики «МЮ» остались недовольны.

    «Рэшфорд должен был воспользоваться этим шансом, какого черта он пробил не в ту сторону? Левый угол был пуст».

    «Рэшфорд уничтожил надежды команды Моуринью этим ужасным промахом».

    ***

    «Реал» – обладатель Суперкубка Европы!

    Давайте выясним, справедлив ли этот результат.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 11 августа 2017, 14:36

      мдэ перес снова судей купил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 9 августа 2017, 12:43

      Мауру не везет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67332

      portero 9 августа 2017, 09:46

      Погба жмот и жлоб, пас не дал выход когда три на два выходили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 > portero 9 августа 2017, 09:54

      Погба хотел всем показать, что он достоин играть в Реале (в перспективе))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 9 августа 2017, 09:23

      такое ощущение что у Моуриньо смещение на тайм..он в первом тайме должен играть как во втором, а то МЮ очухивается только после 50-й минуты, не первый раз уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Aleks000 9 августа 2017, 07:28

      конечно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 9 августа 2017, 04:48

      Реал был сильнее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 9 августа 2017, 01:37

      Все по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 9 августа 2017, 00:06

      Невезёт Моуринью.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11