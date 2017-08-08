Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?

В матче «Реала» и «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок Европы угадывался явный фаворит – победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов заведомо имел больше шансов, чем команда, осевшая на шестой строчке в АПЛ. Зинедин Зидан был полон уверенности:

«Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть «Реал». Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно».

Игра прошла по будничному сценарию – «Реал» ожидаемо победил и забрал в Мадрид очередной европейский трофей. Правда, есть подозрение, что один из голов чемпионы Испании оформили из офсайда:

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Кто-то эти подозрения отметает:

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Победный гол вопросов не вызвал. Иско забил по всем правилам.

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Это поражение в Суперкубке УЕФА – уже третье для Жозе Моуринью. Ранее португальский тренер уступал трофей:

1) «Милану» в 2003-м. Тогда «Порту» под руководством Моуринью и с Дмитрием Аленичевым в старте проиграл мощному итальянскому гранду со счетом 0:1. Единственный гол забил Андрей Шевченко;

2) «Баварии» в 2013-м. Второй заход Моуринью в «Челси» принес ему третью золотую медаль АПЛ, но начинал Жозе с поражения от мюнхенцев в Суперкубке. 1:1 в основное, 1:1 за два овертайма и поражение в серии пенальти, где решающий удар смазал Ромелу Лукаку. Сегодня бельгиец помог своему тренеру голом, но на итоговом результате это не сказалось.

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Выручить Моуринью мог Маркус Рэшфорд, но молодой англичанин не реализовал выход один на один. Болельщики «МЮ» остались недовольны.

«Рэшфорд должен был воспользоваться этим шансом, какого черта он пробил не в ту сторону? Левый угол был пуст».

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«Рэшфорд уничтожил надежды команды Моуринью этим ужасным промахом».

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«Реал» – обладатель Суперкубка Европы!

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Давайте выясним, справедлив ли этот результат.

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