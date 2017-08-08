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  • Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?

Моуринью опять проиграл Суперкубок Европы. Все справедливо?

В матче «Реала» и «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок Европы угадывался явный фаворит – победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов заведомо имел больше шансов, чем команда, осевшая на шестой строчке в АПЛ. Зинедин Зидан был полон уверенности:

«Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть «Реал». Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно».

Игра прошла по будничному сценарию – «Реал» ожидаемо победил и забрал в Мадрид очередной европейский трофей. Правда, есть подозрение, что один из голов чемпионы Испании оформили из офсайда:

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Кто-то эти подозрения отметает:

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Победный гол вопросов не вызвал. Иско забил по всем правилам.

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Это поражение в Суперкубке УЕФА – уже третье для Жозе Моуринью. Ранее португальский тренер уступал трофей:

1) «Милану» в 2003-м. Тогда «Порту» под руководством Моуринью и с Дмитрием Аленичевым в старте проиграл мощному итальянскому гранду со счетом 0:1. Единственный гол забил Андрей Шевченко;

2) «Баварии» в 2013-м. Второй заход Моуринью в «Челси» принес ему третью золотую медаль АПЛ, но начинал Жозе с поражения от мюнхенцев в Суперкубке. 1:1 в основное, 1:1 за два овертайма и поражение в серии пенальти, где решающий удар смазал Ромелу Лукаку. Сегодня бельгиец помог своему тренеру голом, но на итоговом результате это не сказалось.

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Выручить Моуринью мог Маркус Рэшфорд, но молодой англичанин не реализовал выход один на один. Болельщики «МЮ» остались недовольны.

«Рэшфорд должен был воспользоваться этим шансом, какого черта он пробил не в ту сторону? Левый угол был пуст».

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«Рэшфорд уничтожил надежды команды Моуринью этим ужасным промахом».

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***

«Реал» – обладатель Суперкубка Европы!

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Давайте выясним, справедлив ли этот результат.

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Европа Реал Манчестер Юнайтед Лукаку Ромелу Каземиро Моуринью Жозе Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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pik54
1502226402
Невезёт Моуринью.
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TUMS
1502231877
Все по делу.
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android-uz
1502243305
Реал был сильнее...
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Aleks000
1502252920
конечно
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dolf666
1502259839
такое ощущение что у Моуриньо смещение на тайм..он в первом тайме должен играть как во втором, а то МЮ очухивается только после 50-й минуты, не первый раз уже
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portero
1502261188
Погба жмот и жлоб, пас не дал выход когда три на два выходили
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Тим2015
1502271829
Мауру не везет
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D'achkov
1502451395
мдэ перес снова судей купил
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