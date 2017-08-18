Диего Коста может сменить Дзюбу в «Зените». «Спартак» интересуется Оздоевым и двумя защитниками из Серии А. Дайджест событий дня

Стали известны подробности наказаний фанатов ЦСКА

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил о санкциях в отношении фанатов ЦСКА после матча против «Спартака» в шестом туре РФПЛ: «Пять болельщиков получили запрет на посещение матчей от двух до трех лет, двое — на 4 года, а также 5 суток ареста за нарушение правил поведения». Напомним, матч завершился победой красно-синих со счетом 2:1.

«Спартак» может арендовать Оздоева

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев находится в сфере интересов «Спартака». Красно-белые желают приобрести Оздоева в аренду, однако казанский клуб рассчитывает продать футболиста. В «Рубине» россиянин выступает с июля 2015 года – тогда он перебрался в Казань из «Локомотива». С февраля по июнь нынешнего года игрок выступал за «Ахмат» на правах аренды.

«Спартак» интересуется защитниками «Милана» и «Ромы»

«Спартак» рассматривает возможность покупки защитников из Серии А. Сейчас в шорт-лист клуба входят Густаво Гомес из «Милана» и Жуан из «Ромы». Касаемо Гомеса, сообщается, что за него и за М'Байе Ньянга спартаковцы могут заплатить 32 миллиона евро. Что касается Жуана, то бразилец рассматривается в качестве альтернативы Эсекьелю Гараю, переговоры по которому близки к срыву. Римляне готовы отпустить игрока в «Спартак» за сумму не менее 10 миллионов евро.

Дзюба покинет «Зенит» до конца лета

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть арендован другим клубом. Сообщается, что российский форвард принял предложение одного из клубов и будет играть в нем на правах аренды. Что это за команда – пока неизвестно. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на игрока претендуют «Локомотив» и «Фенербахче». В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах РФПЛ, не отметившись результативными действиями.

Конте посмеялся над вопросом про Косту

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассмеялся, услышав вопрос о нападающем клуба Диего Косте. Ранее футболист в интервью рассказал, что клуб закрыл ему вход в раздевалку и запретил контактировать с партнерами по команде. «Великолепное интервью. Да, я предпочитаю смеяться вместо ответа», – со смехом отреагировал Конте. Без Косты в первом матче АПЛ-2017/18 «Челси» уступил «Бернли» со счетом 2:3.

А самого Косту связывают с «Зенитом»

Интересно, как бы Конте отреагировал на информацию, согласно которой Диего Коста может продолжить карьеру в России. По информации источника, 28-летний испанец бразильского происхождения интересен «Зениту». Однако официального запроса на трансфер отправлено не было. Также сообщается, что форвардом сборной Испании интересуется «Атлетико», за который он выступал с 2010 по 2014 год.

«Тоттенхэм» купил игрока «Аякса» за 40 миллионов евро

Первым новичком «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно стал бывший защитник «Аякса» Дэвинсон Санчес. Англичане подписали с 21-летним футболистом контракт до 2023 года. Покупка этого игрока обошлась «Тоттенхэму» в 40 миллионов евро, утверждает портал Transfermarkt. В прошедшем сезоне Санчес отыграл за «Аякс» 32 матча, забив шесть голов и отдав два результативных паса.

Матюиди перешел в «Ювентус»

«Ювентус» объявил о трансфере бывшего полузащитника «ПСЖ» Блейза Матюиди. Французский футболист будет связан со своим новым клубом трехлетним контрактом. Покупка Матюиди обошлась итальянцам в 20 миллионов евро, эту сумму туринский клуб выплатит тремя траншами. Если Матюиди сыграет определенное количество матчей за «Ювентус», то «ПСЖ» получит еще 10,5 миллионов евро.

Фото: dailymail.co.uk