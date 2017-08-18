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  • Диего Коста может сменить Дзюбу в «Зените». «Спартак» интересуется Оздоевым и двумя защитниками из Серии А. Дайджест событий дня

Диего Коста может сменить Дзюбу в «Зените». «Спартак» интересуется Оздоевым и двумя защитниками из Серии А. Дайджест событий дня

18 августа 2017, 21:00
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Стали известны подробности наказаний фанатов ЦСКА

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил о санкциях в отношении фанатов ЦСКА после матча против «Спартака» в шестом туре РФПЛ: «Пять болельщиков получили запрет на посещение матчей от двух до трех лет, двое — на 4 года, а также 5 суток ареста за нарушение правил поведения». Напомним, матч завершился победой красно-синих со счетом 2:1.

«Спартак» может арендовать Оздоева

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев находится в сфере интересов «Спартака». Красно-белые желают приобрести Оздоева в аренду, однако казанский клуб рассчитывает продать футболиста. В «Рубине» россиянин выступает с июля 2015 года – тогда он перебрался в Казань из «Локомотива». С февраля по июнь нынешнего года игрок выступал за «Ахмат» на правах аренды.

«Спартак» интересуется защитниками «Милана» и «Ромы»

«Спартак» рассматривает возможность покупки защитников из Серии А. Сейчас в шорт-лист клуба входят Густаво Гомес из «Милана» и Жуан из «Ромы». Касаемо Гомеса, сообщается, что за него и за М'Байе Ньянга спартаковцы могут заплатить 32 миллиона евро. Что касается Жуана, то бразилец рассматривается в качестве альтернативы Эсекьелю Гараю, переговоры по которому близки к срыву. Римляне готовы отпустить игрока в «Спартак» за сумму не менее 10 миллионов евро.

Дзюба покинет «Зенит» до конца лета

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть арендован другим клубом. Сообщается, что российский форвард принял предложение одного из клубов и будет играть в нем на правах аренды. Что это за команда – пока неизвестно. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на игрока претендуют «Локомотив» и «Фенербахче». В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах РФПЛ, не отметившись результативными действиями.

Конте посмеялся над вопросом про Косту

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассмеялся, услышав вопрос о нападающем клуба Диего Косте. Ранее футболист в интервью рассказал, что клуб закрыл ему вход в раздевалку и запретил контактировать с партнерами по команде. «Великолепное интервью. Да, я предпочитаю смеяться вместо ответа», – со смехом отреагировал Конте. Без Косты в первом матче АПЛ-2017/18 «Челси» уступил «Бернли» со счетом 2:3.

А самого Косту связывают с «Зенитом»

Интересно, как бы Конте отреагировал на информацию, согласно которой Диего Коста может продолжить карьеру в России. По информации источника, 28-летний испанец бразильского происхождения интересен «Зениту». Однако официального запроса на трансфер отправлено не было. Также сообщается, что форвардом сборной Испании интересуется «Атлетико», за который он выступал с 2010 по 2014 год.

«Тоттенхэм» купил игрока «Аякса» за 40 миллионов евро

Первым новичком «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно стал бывший защитник «Аякса» Дэвинсон Санчес. Англичане подписали с 21-летним футболистом контракт до 2023 года. Покупка этого игрока обошлась «Тоттенхэму» в 40 миллионов евро, утверждает портал Transfermarkt. В прошедшем сезоне Санчес отыграл за «Аякс» 32 матча, забив шесть голов и отдав два результативных паса.

Матюиди перешел в «Ювентус»

«Ювентус» объявил о трансфере бывшего полузащитника «ПСЖ» Блейза Матюиди. Французский футболист будет связан со своим новым клубом трехлетним контрактом. Покупка Матюиди обошлась итальянцам в 20 миллионов евро, эту сумму туринский клуб выплатит тремя траншами. Если Матюиди сыграет определенное количество матчей за «Ювентус», то «ПСЖ» получит еще 10,5 миллионов евро.

Фото: dailymail.co.uk

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (11)
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ree466
1503095719
интересные новости!
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igormaddog
1503104029
Пусть Зенит и Спартак хоть всех футболистов купят,играть лучше они не станут и как итог будут занимать места ниже ЦСКА!!!
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1503111758
Если Зенит купит Косту, значит действительно собираются решать задачи больше, чем РФПЛ.
Ответить
Svoysvoemubrat
1503112678
Оздоев - самый реальный кандидат на сегодняшнем рынке.
Ответить
Сибирь за Спартак
1503113568
Диего Коста - в Зенит, Оздоев - в Спартак. Каждый усиливается как может.
Ответить
Михаил Шевченко
1503114604
....
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СШГЭС
1503114634
Осталось полторы недели, предчувствия не самые радужные. Где ты, свежая кровь?
Ответить
Приус
1503115889
Тоттенхэм нормального парня отхватил, но цены, после Неймара, просто чумовые.
Ответить
m40
1503123709
Прикольно. Дзюба не хочет полировать лавку в Зените, а Коста похоже непротив
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mamba9090909
1503125021
А Дзюба куда?
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