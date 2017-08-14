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  • Коста: «Мне закрыли доступ в раздевалку «Челси» и не разрешают контактировать с одноклубниками. Но я не преступник!»

Коста: «Мне закрыли доступ в раздевалку «Челси» и не разрешают контактировать с одноклубниками. Но я не преступник!»

14 августа 2017, 19:47
11

Нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что в лондонском клубе в его адрес введены запреты и штрафы.

Ранее сообщалось, что синие намерены продать 28-летнего испанца во время летнего трансферного окна. На игрока претендуют «Милан» и «Атлетико».

«Мне закрыли доступ в раздевалку и не разрешают контактировать с одноклубниками. Но я не преступник! Не думаю, что так честно поступать со мной – особенно после всего того, что я сделал для «Челси».

Мне предоставили дополнительную неделю отпуска и после этого постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь это делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого. Если они хотят меня штрафовать – пусть штрафуют», – сказал Коста.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего
Комментарии (11)
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Asbjorn
1502730513
вые.. меньше надо
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Юрэс
1502735411
Да не преступник ты Просто обыкновенный ГАНДОН! !! ХА ХА ХА
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Грозный_
1502736890
В Ахмат его)
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pzdc.
1502740157
Не красиво поступают
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de bruyne
1502740659
Прошлом сезоне эт дно тоскал... как придурок спас сколько матчей забивал нужное время вот тебе и спасибо
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Сергей Свояк
1502741060
Прежде чем написать что-то плохое про Косту, прочитайте "источник" информации.
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pekasa
1502745264
обидно за него ((
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OfaZavr
1502781038
Зря они так с ним.
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greedytoski
1502788387
не зря. просто так ничего не бывает. заслужил своими поступками и закидонами. все прекрасно помнят как он собирался зимой валить в китай. да, было, какие то матчи вытаскивал, но было когда и "пропадал" в игре вааще. полное интервью вчера на дайли майл. сегодня вскольз там же прошла новая инфа что якобы ему разрешили тренироваться с основой... с намеком на то что это может знаком примерения и возврата в команду. учитывая текущие проблемы с травмами, перебором красных и непонятками с трансфером новых игроков вполне возможно что челси решил пойти на компромис. чисто бизнес. эмоции в сторону. надо уже б** начинать играть.
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greedytoski
1502788490
я вот щас голову ломаю кого поставят в пару с канте в середину на игру тотенхемом ??
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