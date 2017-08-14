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    Коста: «Мне закрыли доступ в раздевалку «Челси» и не разрешают контактировать с одноклубниками. Но я не преступник!»

    Нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что в лондонском клубе в его адрес введены запреты и штрафы.

    Ранее сообщалось, что синие намерены продать 28-летнего испанца во время летнего трансферного окна. На игрока претендуют «Милан» и «Атлетико».

    «Мне закрыли доступ в раздевалку и не разрешают контактировать с одноклубниками. Но я не преступник! Не думаю, что так честно поступать со мной – особенно после всего того, что я сделал для «Челси».

    Мне предоставили дополнительную неделю отпуска и после этого постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь это делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого. Если они хотят меня штрафовать – пусть штрафуют», – сказал Коста.

    Источник: Daily Mail

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    14.08.2017 19:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 15 августа 2017, 12:14

      я вот щас голову ломаю кого поставят в пару с канте в середину на игру тотенхемом ??

      0
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 15 августа 2017, 12:13

      не зря. просто так ничего не бывает. заслужил своими поступками и закидонами. все прекрасно помнят как он собирался зимой валить в китай. да, было, какие то матчи вытаскивал, но было когда и "пропадал" в игре вааще. полное интервью вчера на дайли майл. сегодня вскольз там же прошла новая инфа что якобы ему разрешили тренироваться с основой... с намеком на то что это может знаком примерения и возврата в команду. учитывая текущие проблемы с травмами, перебором красных и непонятками с трансфером новых игроков вполне возможно что челси решил пойти на компромис. чисто бизнес. эмоции в сторону. надо уже б** начинать играть.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2017, 10:10

      Зря они так с ним.

      1
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      Рейтинг: +14

      pekasa 15 августа 2017, 00:14

      обидно за него ((

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 14 августа 2017, 23:04

      Прежде чем написать что-то плохое про Косту, прочитайте "источник" информации.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 августа 2017, 22:57

      Прошлом сезоне эт дно тоскал... как придурок спас сколько матчей забивал нужное время вот тебе и спасибо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 14 августа 2017, 22:49

      Не красиво поступают

      3
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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 14 августа 2017, 21:54

      В Ахмат его)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 августа 2017, 21:30

      Да не преступник ты
      Просто обыкновенный ГАНДОН! !! ХА ХА ХА

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2017, 20:08

      вые.. меньше надо

      1
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