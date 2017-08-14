Коста: «Мне закрыли доступ в раздевалку «Челси» и не разрешают контактировать с одноклубниками. Но я не преступник!»

Нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что в лондонском клубе в его адрес введены запреты и штрафы.

Ранее сообщалось, что синие намерены продать 28-летнего испанца во время летнего трансферного окна. На игрока претендуют «Милан» и «Атлетико».

«Мне закрыли доступ в раздевалку и не разрешают контактировать с одноклубниками. Но я не преступник! Не думаю, что так честно поступать со мной – особенно после всего того, что я сделал для «Челси».

Мне предоставили дополнительную неделю отпуска и после этого постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь это делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого. Если они хотят меня штрафовать – пусть штрафуют», – сказал Коста.