«Челси» форсирует подготовку Косты, чтобы быстрее продать его

Тренерский штаб «Челси» работает над созданием специальной тренировочной программы для форварда команды Диего Косты. Учитывая, что футболист не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте, то делается это для того, чтобы ускорить подготовку 28-летнего испанца к сезону. В свою очередь, это поможет как можно быстрее продать игрока.

В данный момент Коста находится на своей родине, где пытается самостоятельно набрать форму после отпуска, который длится для него уже рекордные 50 дней. Известно, что в его услугах заинтересованы «Атлетико» и «Милан».