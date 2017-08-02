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«Челси» форсирует подготовку Косты, чтобы быстрее продать его

2 августа 2017, 06:18
7

Тренерский штаб «Челси» работает над созданием специальной тренировочной программы для форварда команды Диего Косты. Учитывая, что футболист не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте, то делается это для того, чтобы ускорить подготовку 28-летнего испанца к сезону. В свою очередь, это поможет как можно быстрее продать игрока.

В данный момент Коста находится на своей родине, где пытается самостоятельно набрать форму после отпуска, который длится для него уже рекордные 50 дней. Известно, что в его услугах заинтересованы «Атлетико» и «Милан».

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего
Комментарии (7)
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alex kidn
1501648795
В Милан перейдет
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NotFound
1501651323
Предпродажная подготовка ))
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Одинокий волк Маквейд
1501654189
Конте хочет поскорее Косту с глаз долой.
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KARAT777
1501655487
азот в него заливают наверно
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aristokrat17
1501659818
Для милана самый раз
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Docentusa
1501662787
Обратно поедет)))
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dolf666
1501749292
Коста видимо затеял какой-то план мести для Конте)
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