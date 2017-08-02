Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» форсирует подготовку Косты, чтобы быстрее продать его

    Тренерский штаб «Челси» работает над созданием специальной тренировочной программы для форварда команды Диего Косты. Учитывая, что футболист не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте, то делается это для того, чтобы ускорить подготовку 28-летнего испанца к сезону. В свою очередь, это поможет как можно быстрее продать игрока.

    В данный момент Коста находится на своей родине, где пытается самостоятельно набрать форму после отпуска, который длится для него уже рекордные 50 дней. Известно, что в его услугах заинтересованы «Атлетико» и «Милан».

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 06:18
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 3 августа 2017, 11:34

      Коста видимо затеял какой-то план мести для Конте)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 августа 2017, 11:33

      Обратно поедет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      aristokrat17 2 августа 2017, 10:43

      Для милана самый раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 августа 2017, 09:31

      азот в него заливают наверно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 августа 2017, 09:09

      Конте хочет поскорее Косту с глаз долой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      NotFound 2 августа 2017, 08:22

      Предпродажная подготовка ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 августа 2017, 07:39

      В Милан перейдет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11