Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне не исключил возвращения Косты в «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в клуб нападающего Диего Косты, выступающего ныне за «Челси».

    «Все игроки «Атлетико» хотят остаться в команде, они хотят достичь еще больших целей и стать еще лучше.

    Диего Коста? Если он придет в январе… но пока мы ничего не можем сказать насчет него. Я не буду обсуждать это сейчас, он игрок «Челси», – сказал Симеоне.

    Коста перешел из «Атлетико» в «Челси» в июле 2014 года за 32 миллиона фунтов стерлингов. В 89-ти матчах АПЛ он забил 52 гола.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11