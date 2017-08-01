Симеоне не исключил возвращения Косты в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне намекнул на возможное возвращение в клуб нападающего Диего Косты, выступающего ныне за «Челси».

«Все игроки «Атлетико» хотят остаться в команде, они хотят достичь еще больших целей и стать еще лучше.

Диего Коста? Если он придет в январе… но пока мы ничего не можем сказать насчет него. Я не буду обсуждать это сейчас, он игрок «Челси», – сказал Симеоне.

Коста перешел из «Атлетико» в «Челси» в июле 2014 года за 32 миллиона фунтов стерлингов. В 89-ти матчах АПЛ он забил 52 гола.