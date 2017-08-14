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  • Мостовой хотел бы поставить Пашаличу четверку за игру в столичном дерби

Мостовой хотел бы поставить Пашаличу четверку за игру в столичном дерби

14 августа 2017, 06:54
3

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой разобрал игру красно-белых с ЦСКА в столичном дерби. По его словам новичок «Спартака» Марио Пашалич пока не влился в российский чемпионат, хотя на него сделана большая ставка. Экс-футболист сборной России также отметил неординарные действия Александра Головина в чужой штрафной.

Напомним, что матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

– Как оцените игру Марио Пашалича?

– Ну, что сказать? Если бы «Спартак» выиграл, то можно было поставить ему твердую четверку. Но красно-белые, к сожалению, уступили. К тому же, Головин легко обыграл его в штрафной площади, после чего отдал голевой пас. Это большой минус. Я уже высказывался на эту тему, повторюсь еще раз – Марио, видимо, еще не набрал оптимальную форму. Возможно, он просто не адаптировался в новом чемпионате.

– Какие сильные стороны у этого игрока?

– Видно, что с техникой у него все в порядке. Но сейчас он играет очень медленно. С чем это связано? Трудно сказать.

– Редко встретишь такого молодого игрока, как Головин, у которого есть характер.

– Почему? Их хватает. Другое дело, что каждый игрок обязан обыгрывать соперника в штрафной площади. Это не только нападающих касается. А мы видим обратную картину – игрок проникает в штрафную площадь и начинает искать партнера или отдавать мяч назад. Поэтому Головин и отличается от остальных. Он не боится обострять. Чем больше у нас будет таких футболистов, тем быстрее мы начнем вливаться в европейский футбол.

– Не могу не спросить про Александра Селихова. Второй гол на его совести?

– Лично я считаю, что да. Несколько раз пересмотрел повтор. Мяч можно было отбить. Не пойму, что случилось.

– Допускаете, что переволновался?

– Не думаю.

– Что происходит со «Спартаком»?

– Кто-то говорил, что команда до сих пор не сняла с себя медали. Может быть, это и случилось. Возможно, некоторые игроки думают, что они чемпионы и им будут легко уступать. Но в футболе нужно быстро забывать о победах. В прошлом сезоне говорили, что «Спартаку» много фартило, и я с этим согласен. Возможно, удача отвернулась от команды.

Почему проиграли ЦСКА? Сложно сказать. Здесь нельзя говорить только о характере армейцев. Тут и расслабленность «Спартака», и индивидуальные ошибки.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Головин Александр Пашалич Марио Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Приус
1502684145
Пашалич полузащитник атакующего плана, диспетчер, а его Глушаков и Фернандо бросали в опорной зоне, сами все время уходя вперед и опаздывая назад. Вот и отгребли. Но это поправимо.
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Одинокий волк Маквейд
1502715499
Посмотрю на него в Хабаровске.
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