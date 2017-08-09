«Янг Бойз», соперник ЦСКА по Лиге чемпионов, крупно уступил аутсайдеру чемпионата Швейцарии

Лидер швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» в матче четвертого тура со счетом 0:4 уступил «Туну», находящемуся в нижней части турнирной таблицы.

По сравнению с ответным матчем против киевского «Динамо» (2:0) в Лиге чемпионов главный тренер бернской команды Адольф Хюттер сделал шесть перестановок в стартовом составе.

За попадание в основную сетку ЛЧ швейцарский клуб поспорит с московским ЦСКА. Первый матч состоится 15-го августа в Берне, ответный – 23-го в Москве.

Напомним, армейцы в матче седьмого тура РФПЛ обыграли «Тосно» со счетом 2:1.