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    «Янг Бойз», соперник ЦСКА по Лиге чемпионов, крупно уступил аутсайдеру чемпионата Швейцарии

    Лидер швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» в матче четвертого тура со счетом 0:4 уступил «Туну», находящемуся в нижней части турнирной таблицы.

    По сравнению с ответным матчем против киевского «Динамо» (2:0) в Лиге чемпионов главный тренер бернской команды Адольф Хюттер сделал шесть перестановок в стартовом составе.

    За попадание в основную сетку ЛЧ швейцарский клуб поспорит с московским ЦСКА. Первый матч состоится 15-го августа в Берне, ответный – 23-го в Москве.

    Напомним, армейцы в матче седьмого тура РФПЛ обыграли «Тосно» со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 23:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 10 августа 2017, 05:01

      С таким же счетом они проиграют ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 10 августа 2017, 00:01

      Правильно делают "Янг Бойз" что решили основу передохнут! Еще у них 6 дней! А у ЦСКА дерби субботу!

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