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  • «Зенит» нанес разгромное поражение «Спартаку». «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии. Дайджест событий дня

«Зенит» нанес разгромное поражение «Спартаку». «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии. Дайджест событий дня

6 августа 2017, 22:15
18

РФПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1, чемпион пропустил пять мячей впервые с апреля-2016​

Встреча «Зенит»«Спартак» в рамках 4-го тура чемпионата России завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев по одному голу забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Артем Ребров отправил мяч в свои ворота. Гол престижа в составе чемпионов России провел Квинси Промес.

В апреле 2016 года «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 5:2 в рамках 24 тура РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 5:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кокорин, 36; 2:0 – Ерохин, 45+1; 3:0 – Кришито, 57; 4:0 – Кузяев, 63; 4:1 – Промес, 72; 5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Кузяев (Терентьев, 76), Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов (Пашалич, 72), Глушаков, Попов (Зе Луиш, 59), Промес, Фернандо, Адриано.

Предупреждения: Паредес, 40 – Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45+1; Фернандо, 89.

Удаления: Смольников, 90+2 – Адриано, 90+2.

«Барселона» хочет к понедельнику завершить сделку по Дембеле

«Барселона» надеется в ближайшие часы оформить сделку по форварду дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. Каталонцы намерены к понедельнику осуществить трансфер француза за 100 миллионов евро. Ранее в руководстве немецкого клуба заявили, что данная сумма недостаточна, а уход нападающего может привести к значительному спаду команды.

Агент Дракслера прилетел в Барселону

Маурисио не устроило предложение «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио не перейдет этим летом в московское «Динамо». Как сообщил агент бразильца Пьер Фернандес, 28-летнего хавбека не устроила финансовая сторона вопроса.

– Они старались сделать все возможное, чтобы Жозе перешел в «Динамо», но его не устроила финансовая сторона вопроса. Очень хочется поблагодарить «Динамо» за их усилия.

– Какие варианты рассматривает Маурисио теперь?

– Сейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из «Валенсии» – они хотят узнать условия, которые устроят Жозе.

В «Гремио» не подтвердили интерес «Спартака» к Луану

Президент «Гремио» Ромильдо Бользан прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак» форварда Луана. Ранее сообщалось, что московский клуб предлагает за игрока свыше 20 миллионов евро.

«Гремио» не имеет предложений от «Спартака» по форварду. Вариант с «Сампдорией» так же пока в статичном состоянии. Мы выдвинули итальянцам свой вариант по сделке. Ждем ответа», – заявил Бользан.

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Луческу согласился возглавить сборную Турции, чтобы сохранить сумму неустойки от «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции. По информации Fanatik, румынский специалист пошел на данный шаг, чтобы сохранить сумму неустойки от петербургского клуба за досрочное расторжение контракта. Сине-бело-голубые поставили перед 72-летним специалистом условие, согласно которому петербуржцы выплатят неустойку в размере 2,5 миллионов евро, если тренер до конца 2017 года не будет работать ни с каким клубом.

«Арсенал» победил «Челси» в Суперкубке Англии

В матче за Суперкубок Англии «Арсенал» в серии послематчевых пенальти обыграл «Челси». В основное время была зафиксирована ничья – 1:1.

Суперкубок Англии

Арсенал – Челси – 1:1 (0:0; 4:1 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мозес, 47; 1:1 – Колашинац, 82.

Удаление: нет – Педро, 80.

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РФПЛ. «Рубин» на выезде обыграл ЦСКА, команды забили три гола за 11 минут

ЦСКА в матче четвертого тура РФПЛ уступил «Рубину» со счетом 1:2. Казанский клуб поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Армейцы остались на шестой.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жонатас, 2; 0:2 – Жонатас, 10; 1:2 – Щенников, 13.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 65), Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов (Оланара, 53).

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила (Сонг, 80), Цакташ (Жемалетдинов, 62), Азмун (Карадениз, 70), Жонатас.

Предупреждения: Вернблум, 26; Витиньо, 32 – Гранат, 23; М'Вила, 56.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Кержаков попрощался с болельщиками

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков произнес прощальную речь в адрес болельщиков на мероприятии в свою честь.

«Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке каждый год, играл я или не играл, всегда ощущал, что нужен команде и болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Мне кажется, у меня немного получилось. Спасибо вам большое!

В завершение хочу сказать, что я буду ходить на все матчи. И если не будет такой поддержки, как сегодня, я буду очень расстроен. Я вас очень сильно люблю. «Зенит» — чемпион!» – сказал Кержаков.

Кержаков без футбола. Чем он теперь занимается

Фото: Бомбардир, globallookpress

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (18)
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ИБИ ТЕРЕК
1502047454
удачи Манчини
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Правдоруб100
1502048382
Вот всё и встало на свои места! Чуть-чуть поднастроились команды с прошлого сезона и Спартак НА ПОМОЙКЕ!!!! Ловите, гопники!!!!!
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Kollljan
1502048663
Что-то не видно нигде спартаковских сектантов после грандиозного порева, устроенного Зенитом. Ау! Куда зашились? Вы же обещали порвать Зенит!
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сасас
1502051683
Опомнитись неадекватные спартачи: какое к черту судейство??? Вас раскатали как инвалидов . Когда счёт 5:1 глупо даже заикаться про судей. Ps всем адекватным болельщикам Спартака пожелают не унывать и достойно представить нашу страну в Лиге Чемпионов!!
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denbagrov27
1502058643
прекрасный день, супер вечер, супер игра!!!!! спасибо ЗЕНИТ!!!! САША УДАЧИ и ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ И СЕМЬЕ!!!! НАШЕ ИМЯ ЗЕНИТ РЕБЯТУШКИ))))
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igormaddog
1502060940
Что с ЦСКА?Ребята надо собраться и выигрывать!!!
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77SAM
1502074827
guis est gu...
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Димон Алма-Ата
1502076728
Очень интересный тур получился, очень качественный футбол.
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Алек_Ага
1502077393
Спартак разнерничался и развалился, уж есди Ребров себе завозит... Видно, что в центр Спартаку нужен игрок типа Семака, с абсолютной устойчивостью. Ну а Зенит молодец, конечно. Пожалуй, реабилитировался за домашнюю игру ЛЕ.
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nik55
1502082085
Проиграли----и что жизнь закончилась ? Зенит еще не одну игру проиграет, все впереди. У Спартака никакой Комбаров и с капитаном не мешает поговорить серьезно
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