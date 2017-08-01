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    Кержаков без футбола. Чем он теперь занимается


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    Голосов: 1
    01.08.2017 17:00
    В 2017 году Александр Кержаков почти не играл – до конца прошлого сезона он числился игроком «Зенита», а потом официально завершил карьеру. «Бомбардир» рассказывает, что все это время делал лучший форвард в истории «Зенита» и сборной.

    За последние полгода Александр Кержаков:

    1) Написал книгу

    В начале этого года Кержаков выпустил автобиографию под названием «Лучший». Мотивом к написанию книги послужили многочисленные слухи вокруг персоны Кержакова, которые футболист захотел развеять: «В последние годы в моей личной жизни происходили вещи, о которых много чего говорили, в том числе за моей спиной, и мне захотелось рассказать правду. И в моей спортивной карьере тоже произошло многое, о чем хотелось рассказать».

    text

    Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

    Книга содержит много откровенных моментов, в том числе о личной жизни игрока и о его первом неудачном браке. Напомним, что сейчас Кержаков женат на Милане Тюльпановой (журналистка из Питера и дочь сенатора Вадима Тюльпанова – прим. ред.) и, по его словам, полностью счастлив.

    2) Сыграл роль удава в детском спектакле

    В июне Кержаков принял участие в благотворительной постановке «Поколение Маугли», где сыграл одну из главных ролей – удава Каа. Все средства от продажи билетов и сувенирной продукции поступили на счет Благотворительного фонда Константина Хабенского на лечение тяжелобольных детей. Сам экс-форвард сборной России так объяснил свое участие в спектакле:

    «В детстве я, как и все дети, исполнял разные роли в школьных спектаклях. Играл зайчиков, снеговика, в детском лагере как-то был Лениным. Я даже не думаю заявить о себе как об актере театра и кино. Моя персона, как и остальные звезды этого спектакля, может привлечь зрителей и тем самым помочь нуждающимся».

    Посмотреть на Кержакова в роли удава Каа можно тут.

    3) Примерил образ Супермена

    Еще одна благотворительная история – аукцион SOS by Lena Perminova, в рамках которого Кержаков появился в образе известного супергероя.

    text

    Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

    4) Пообещал выпустить несколько тысяч мальков в Онежское озеро

    В начале июля случился казус: Кержаков удил рыбу на Онежском озере и поймал дикого лосося, которого на самом деле ловить запрещено. Фотография Кержакова с запрещенным лососем в руках вызвала резонанс в сети; Александру пришлось оправдываться: он вообще не знал, что вылов данного вида рыбы преследуется по закону. В итоге футболист пообещал вернуться на Онежское озеро и выпустить в воду несколько тысяч мальков лосося.

    text

    Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

    5) Подписался на «Матч ТВ»

    19 июля объявили, что Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика. Еще до назначения Александр приходил на студию «Матч ТВ» и смотрелся в кадре вполне неплохо.

    Помимо работы на «Матче», Кержаков получил должность координатора юношеских команд в структуре «Зенита». В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

    6) Стал уличным художником

    Сегодня стало известно, что в рамках благотворительного проекта «Давай-давай!» Кержаков на один час станет уличным художником. Цель акции – собрать деньги на лечение для 12-летнего Артема Самуйлова, страдающего несовершенным остеогенезом (повышенная хрупкость костей). Артем не может ходить без тростей; ему требуется операция. Собрать нужную сумму вызвался Кержаков.

    Александр – уже десятый зенитовец, который присоединился к проекту. Ранее Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито – цирковым артистом, Маурисио – таксистом, Кокорин – продавцом пышек, Радимов – спасателем МЧС, а Ломбертс примерил костюм Петра I.

    7) Сфотографировался с Марадоной

    Ну, куда без этого.

    text

    Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

    Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sports.ru, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 августа 2017, 07:41

      Да молодец, без иронии! Живёт в своё удовольствие, радуется, простых людей не чурается вон. И на том спасибо.

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Danish Dynamite 2 августа 2017, 13:00

      Ты еще не видел как он пляшет на концертах группы Ленинград каждый год)))

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      Рейтинг: +677

      vodomut 2 августа 2017, 07:12

      пусть занимается чем угодно,только уберите это косноязычного с экрана тв.

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      Рейтинг: +10

      koshmarik > vodomut 2 августа 2017, 15:44

      Еще и жена журналистка , двух слов связать не может - ржу . не могу !

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      Рейтинг: +979

      TUMS 2 августа 2017, 01:06

      От скромности не умрет...

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 августа 2017, 19:34

      лучший это он про себя? скромно...

      PS дзюбе с его рожей итупыми мозгами и правда лучше кондуктором быть..

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      Рейтинг: +147

      udavMike 1 августа 2017, 19:13

      К,сожаленью,уходит.Спасибо,Саша!!!

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      Рейтинг: +10

      koshmarik > udavMike 2 августа 2017, 15:40

      Он , наверное , никогда не уйдет ! Пиявка присосалась . Играют одни - греется в лучах славы он !

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 17:21

      Мне будет не хватать Саши, как футболиста...пусть он иногда казался простоватым, лупил по чем зря, но он действительно легенда нашего футбола и пусть меня троллят за это, но мнение мое будет неизменно!!! Спасибо Саша!!!)))

      9
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь > zlobny_zenitos 1 августа 2017, 17:24

      Всё верно

      1
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