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Кержаков без футбола. Чем он теперь занимается

За последние полгода Александр Кержаков:

1) Написал книгу

В начале этого года Кержаков выпустил автобиографию под названием «Лучший». Мотивом к написанию книги послужили многочисленные слухи вокруг персоны Кержакова, которые футболист захотел развеять: «В последние годы в моей личной жизни происходили вещи, о которых много чего говорили, в том числе за моей спиной, и мне захотелось рассказать правду. И в моей спортивной карьере тоже произошло многое, о чем хотелось рассказать».

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Книга содержит много откровенных моментов, в том числе о личной жизни игрока и о его первом неудачном браке. Напомним, что сейчас Кержаков женат на Милане Тюльпановой (журналистка из Питера и дочь сенатора Вадима Тюльпанова – прим. ред.) и, по его словам, полностью счастлив.

2) Сыграл роль удава в детском спектакле

В июне Кержаков принял участие в благотворительной постановке «Поколение Маугли», где сыграл одну из главных ролей – удава Каа. Все средства от продажи билетов и сувенирной продукции поступили на счет Благотворительного фонда Константина Хабенского на лечение тяжелобольных детей. Сам экс-форвард сборной России так объяснил свое участие в спектакле:

«В детстве я, как и все дети, исполнял разные роли в школьных спектаклях. Играл зайчиков, снеговика, в детском лагере как-то был Лениным. Я даже не думаю заявить о себе как об актере театра и кино. Моя персона, как и остальные звезды этого спектакля, может привлечь зрителей и тем самым помочь нуждающимся».

Посмотреть на Кержакова в роли удава Каа можно тут.

3) Примерил образ Супермена

Еще одна благотворительная история – аукцион SOS by Lena Perminova, в рамках которого Кержаков появился в образе известного супергероя.

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4) Пообещал выпустить несколько тысяч мальков в Онежское озеро

В начале июля случился казус: Кержаков удил рыбу на Онежском озере и поймал дикого лосося, которого на самом деле ловить запрещено. Фотография Кержакова с запрещенным лососем в руках вызвала резонанс в сети; Александру пришлось оправдываться: он вообще не знал, что вылов данного вида рыбы преследуется по закону. В итоге футболист пообещал вернуться на Онежское озеро и выпустить в воду несколько тысяч мальков лосося.

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5) Подписался на «Матч ТВ»

19 июля объявили, что Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика. Еще до назначения Александр приходил на студию «Матч ТВ» и смотрелся в кадре вполне неплохо.

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Помимо работы на «Матче», Кержаков получил должность координатора юношеских команд в структуре «Зенита». В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

6) Стал уличным художником

Сегодня стало известно, что в рамках благотворительного проекта «Давай-давай!» Кержаков на один час станет уличным художником. Цель акции – собрать деньги на лечение для 12-летнего Артема Самуйлова, страдающего несовершенным остеогенезом (повышенная хрупкость костей). Артем не может ходить без тростей; ему требуется операция. Собрать нужную сумму вызвался Кержаков.

Александр – уже десятый зенитовец, который присоединился к проекту. Ранее Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито – цирковым артистом, Маурисио – таксистом, Кокорин – продавцом пышек, Радимов – спасателем МЧС, а Ломбертс примерил костюм Петра I.

7) Сфотографировался с Марадоной

Ну, куда без этого.

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Кокорин снова забивает. Пойдет по пути Смолова?

Россия Зенит Кержаков Александр
Комментарии (10)
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zlobny_zenitos
1501597275
Мне будет не хватать Саши, как футболиста...пусть он иногда казался простоватым, лупил по чем зря, но он действительно легенда нашего футбола и пусть меня троллят за это, но мнение мое будет неизменно!!! Спасибо Саша!!!)))
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udavMike
1501604003
К,сожаленью,уходит.Спасибо,Саша!!!
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mihail200606
1501605245
лучший это он про себя? скромно... PS дзюбе с его рожей итупыми мозгами и правда лучше кондуктором быть..
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TUMS
1501625172
От скромности не умрет...
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vodomut
1501647152
пусть занимается чем угодно,только уберите это косноязычного с экрана тв.
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Danish Dynamite
1501648872
Да молодец, без иронии! Живёт в своё удовольствие, радуется, простых людей не чурается вон. И на том спасибо.
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