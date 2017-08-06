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    Куртуа не забил Чеху в серии пенальти нового формата. Как это было


    3.6
    Голосов: 5
    06.08.2017 18:30
    «Арсенал» снова обыграл «Челси» на «Уэмбли».

    Английский сезон стартовал матчем за Суперкубок: «Арсенал» оказался сильнее «Челси» в серии пенальти. В основное время команды обменялись голами Виктора Мозеса и Сеада Колашинаца. Голу «Арсенала» предшествовало удаление Педро, которого арбитр наказал прямой красной карточкой за грубейший подкат.

    В итоге «канониры» одержали победу в серии пенальти со счетом 4:1. Этот результат примечателен тем, что серия пенальти проводилась по новым правилам: игроки исполняли удары не по очереди, а по две попытки подряд (за исключением первой). За первым ударом «Челси» последовали две попытки «Арсенала», затем – две попытки «Челси» и т. д. Новый формат призван уравнять психологическое давление на игроков. Традиционно считается, что команда, бьющая второй, имеет небольшое преимущество над соперником. Новые правила исключают это преимущество.

    Стоит отметить, что одним из игроков «Челси», не реализовавших пенальти, был вратарь Тибо Куртуа. Новичок синих Альваро Мората также не сумел отличиться.

    Пенальти Куртуа – под музыку из «Титаника».

    Когда ищешь взглядом удар Куртуа...

    ...и находишь.

    Как Конте отреагировал на промах своего голкипера.

    И как отреагировали остальные (кроме фанатов «Челси»).

    Еще одна версия из серии «куда приземлился удар Куртуа».

    И еще одна.

    «Арсенал» начинает сезон с трофея!

    Судья отменил гол в одни ворота и назначил пенальти в другие. Как это вообще?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 8 августа 2017, 18:03

      а зачем вратарь вообще пенальти бил?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 августа 2017, 21:02

      Неплохо Куртуа умеет от ворот выбивать, этим и надо заниматься.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 августа 2017, 20:13

      Два трофея в сильнейшем чемпионате за сезон, браво Арсен!!! Браво Арсенал!!!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 августа 2017, 20:00

      не понял принцип нового пробивания пенальти - все равно есть первая пробивающая команда и вторая... не одновременно ж они бьют

      ну это ладно. а вот какого ж х... не показать этот матч в прямом эфире?

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 > mihail200606 6 августа 2017, 20:12

      На "Футбол-1" показывали.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > kachan63 6 августа 2017, 20:22

      а Матч для чего? никчемную передачу эту свою впихнули - Все на футбол... да и так бы все там были если бы в прямом эфире показывали..

      1
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      ...
      Рейтинг: +100

      petrovich666 > mihail200606 7 августа 2017, 11:58

      как в теннисе подачи на тай-брейке

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 августа 2017, 19:47

      Куртуа бьёт по воротам как настоящий русский футболист. Молодец! Уважаю!

      3
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      Рейтинг: +545

      kachan63 6 августа 2017, 19:09

      А вот не фиг было Куртуа пробивать пеналь! И вообще, вратари недолюбливают своих коллег по вратарскому цеху, которые забивают (или, по крайней мере, пытаются забить) своим же коллегам.

      3
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