Куртуа не забил Чеху в серии пенальти нового формата. Как это было

«Арсенал» снова обыграл «Челси» на «Уэмбли».

Английский сезон стартовал матчем за Суперкубок: «Арсенал» оказался сильнее «Челси» в серии пенальти. В основное время команды обменялись голами Виктора Мозеса и Сеада Колашинаца. Голу «Арсенала» предшествовало удаление Педро, которого арбитр наказал прямой красной карточкой за грубейший подкат.

twit text — ConteTweets (@ConteTweets) 6 августа 2017 г.

twit text — Video AFC (@VideoAFC) August 6, 2017

В итоге «канониры» одержали победу в серии пенальти со счетом 4:1. Этот результат примечателен тем, что серия пенальти проводилась по новым правилам: игроки исполняли удары не по очереди, а по две попытки подряд (за исключением первой). За первым ударом «Челси» последовали две попытки «Арсенала», затем – две попытки «Челси» и т. д. Новый формат призван уравнять психологическое давление на игроков. Традиционно считается, что команда, бьющая второй, имеет небольшое преимущество над соперником. Новые правила исключают это преимущество.

Стоит отметить, что одним из игроков «Челси», не реализовавших пенальти, был вратарь Тибо Куртуа. Новичок синих Альваро Мората также не сумел отличиться.

twit text — – (@WengerTactic) August 6, 2017

Пенальти Куртуа – под музыку из «Титаника».

twit text — – (@WengerTactic) August 6, 2017

Когда ищешь взглядом удар Куртуа...

twit text — ODDSbible (@ODDSbible) August 6, 2017

...и находишь.

twit text — Coral (@Coral) August 6, 2017

Как Конте отреагировал на промах своего голкипера.

twit text — AFC (@FCMiranda__) August 6, 2017

И как отреагировали остальные (кроме фанатов «Челси»).

twit text — Sky Bet (@SkyBet) August 6, 2017

Еще одна версия из серии «куда приземлился удар Куртуа».

twit text — Niall (@Sanogology) 6 августа 2017 г.

И еще одна.

twit text — Zlatan Facts (@ZIatanFacts) 6 августа 2017 г.

«Арсенал» начинает сезон с трофея!

twit text — B/R Football (@brfootball) August 6, 2017

Судья отменил гол в одни ворота и назначил пенальти в другие. Как это вообще?