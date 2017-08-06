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  • Куртуа не забил Чеху в серии пенальти нового формата. Как это было

Куртуа не забил Чеху в серии пенальти нового формата. Как это было

Английский сезон стартовал матчем за Суперкубок: «Арсенал» оказался сильнее «Челси» в серии пенальти. В основное время команды обменялись голами Виктора Мозеса и Сеада Колашинаца. Голу «Арсенала» предшествовало удаление Педро, которого арбитр наказал прямой красной карточкой за грубейший подкат.

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В итоге «канониры» одержали победу в серии пенальти со счетом 4:1. Этот результат примечателен тем, что серия пенальти проводилась по новым правилам: игроки исполняли удары не по очереди, а по две попытки подряд (за исключением первой). За первым ударом «Челси» последовали две попытки «Арсенала», затем – две попытки «Челси» и т. д. Новый формат призван уравнять психологическое давление на игроков. Традиционно считается, что команда, бьющая второй, имеет небольшое преимущество над соперником. Новые правила исключают это преимущество.

Стоит отметить, что одним из игроков «Челси», не реализовавших пенальти, был вратарь Тибо Куртуа. Новичок синих Альваро Мората также не сумел отличиться.

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Пенальти Куртуа – под музыку из «Титаника».

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Когда ищешь взглядом удар Куртуа...

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...и находишь.

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Как Конте отреагировал на промах своего голкипера.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И как отреагировали остальные (кроме фанатов «Челси»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще одна версия из серии «куда приземлился удар Куртуа».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И еще одна.

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«Арсенал» начинает сезон с трофея!

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Судья отменил гол в одни ворота и назначил пенальти в другие. Как это вообще?

Англия Арсенал Челси Мозес Виктор Жиру Оливье Мората Альваро Куртуа Тибо Колашинац Сеад
Комментарии (9)
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kachan63
1502035775
А вот не фиг было Куртуа пробивать пеналь! И вообще, вратари недолюбливают своих коллег по вратарскому цеху, которые забивают (или, по крайней мере, пытаются забить) своим же коллегам.
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BRO_football
1502038076
Куртуа бьёт по воротам как настоящий русский футболист. Молодец! Уважаю!
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mihail200606
1502038843
не понял принцип нового пробивания пенальти - все равно есть первая пробивающая команда и вторая... не одновременно ж они бьют ну это ладно. а вот какого ж х... не показать этот матч в прямом эфире?
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4agaaa
1502039592
Два трофея в сильнейшем чемпионате за сезон, браво Арсен!!! Браво Арсенал!!!
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vick-north-west
1502042556
Неплохо Куртуа умеет от ворот выбивать, этим и надо заниматься.
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D'achkov
1502204604
а зачем вратарь вообще пенальти бил?
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