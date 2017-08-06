Куртуа не забил Чеху в серии пенальти нового формата. Как это было

Английский сезон стартовал матчем за Суперкубок: «Арсенал» оказался сильнее «Челси» в серии пенальти. В основное время команды обменялись голами Виктора Мозеса и Сеада Колашинаца. Голу «Арсенала» предшествовало удаление Педро, которого арбитр наказал прямой красной карточкой за грубейший подкат.

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В итоге «канониры» одержали победу в серии пенальти со счетом 4:1. Этот результат примечателен тем, что серия пенальти проводилась по новым правилам: игроки исполняли удары не по очереди, а по две попытки подряд (за исключением первой). За первым ударом «Челси» последовали две попытки «Арсенала», затем – две попытки «Челси» и т. д. Новый формат призван уравнять психологическое давление на игроков. Традиционно считается, что команда, бьющая второй, имеет небольшое преимущество над соперником. Новые правила исключают это преимущество.

Стоит отметить, что одним из игроков «Челси», не реализовавших пенальти, был вратарь Тибо Куртуа. Новичок синих Альваро Мората также не сумел отличиться.

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Пенальти Куртуа – под музыку из «Титаника».

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Когда ищешь взглядом удар Куртуа...

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...и находишь.

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Как Конте отреагировал на промах своего голкипера.

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И как отреагировали остальные (кроме фанатов «Челси»).

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Еще одна версия из серии «куда приземлился удар Куртуа».

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И еще одна.

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«Арсенал» начинает сезон с трофея!

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Судья отменил гол в одни ворота и назначил пенальти в другие. Как это вообще?