Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Судья отменил гол в одни ворота и назначил пенальти в другие. Как это вообще?


    2
    Голосов: 5
    06.08.2017 14:30
    Противоречивый эпизод из голландского футбола.

    Противники видеоповторов ликуют: на матче за Суперкубок Голландии случилось то, чего многие ожидали (и боялись). «Витесс» провел атаку на ворота «Фейеноорда» и претендовал на пенальти, но судья не разглядел фол. В ответной атаке чемпионы Голландии забили гол, однако арбитр посмотрел видеоповтор, отменил взятие ворот и назначил тот самый пенальти. Вместо счета 2:0 на табло высветились цифры 1:1.

    Вот как это было:

    Во вчерашней игре за Суперкубок Германии судьи тоже прибегали к помощи видеоассистентов. Оба гола «Баварии» были засчитаны после того, как главный арбитр проконсультировался с помощником, имеющим доступ к записи. Видео с матча «Боруссия» – «Бавария» можно посмотреть по ссылке.

    Так кто же все-таки прав – защитники или противники видеоассистентов? Давайте выясним.

    «Иногда кажется, что этому парню – 21 год». Как Дирк Кейт закончил с карьерой футболиста

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      alansmith 8 августа 2017, 14:24

      Дух игры будет, если эта игра будет справедливой!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 7 августа 2017, 12:00

      Однозначно убивает дух игры, но это не может отменить справедливое судейство, я за видеоповторы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 августа 2017, 10:45

      Кто голосует за "убивает дух игры"?)) Дух игры в том, чтобы забивать гол, когда в твои ворота должны ставить пенальти? Барселона бы у Челси в жизни не выиграла в 2009 году, если бы тогда были видеоповторы. Однозначно нужно их вводить повсюду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 7 августа 2017, 03:04

      все правильно сделал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 августа 2017, 22:28

      Справедливо !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 6 августа 2017, 21:00

      В данном случае как раз всё очень чётко. Если результаты повторов во время КК иногда вызывали недоумение, то как раз здесь справедливость действительно удалось восстановить. Пенальти-то бесспорный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 августа 2017, 20:08

      ну так внести в правила , что если судья прое.... такой эпизод, а игра пошла дальше , то ее не останавливать... сразу думать надо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 6 августа 2017, 18:37

      большой плюс справедливость и конец судейской мафии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 6 августа 2017, 17:47

      Видеоповторы определенно плюс для футбола, футбол с этим просто слишком долго медлил. Болельщики хоккея же не говорят - зачет нам видеоповторы , они убивают дух игры ... Просто вся эта система должна притереться к игре, где то урегулировать правила насчет повторов нужно, по каким случаям, как , сколько раз и т.д. Да и вообще что это за "дух игры" ? Продажный судья это и правда такой важный аспект без которого никак нельзя ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      123сату123 6 августа 2017, 16:36

      может не отметил, а отменил?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11