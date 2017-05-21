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    «Иногда кажется, что этому парню – 21 год». Как Дирк Кейт закончил с карьерой футболиста


    3.8
    Голосов: 4
    21.05.2017 10:00
    Больше комментаторы не будут спорить, как правильно произносить его фамилию – Дирк Кейт закончил с футболом. «Бомбардир» рассказывает, почему карьера голландца заслуживает респектов.

    Июль 2015 года. На товарищеский матч против «Фортуны» из Дюссельдорфа стадион «Де Кейп» в Роттердаме забился по максимуму. Впрочем, собравшаяся 50-тысячная армия фанатов «Фейеноорда» в тот день думала совсем не о футболе. Объектом ее внимания стал вертолет. Да-да, вертолет, который опустился прямо в центр поля. И пусть он был не голубого цвета, зато с волшебником на борту, который в окружении трех футболистов вывалился на газон. Трибуны взорвались – так «Фейеноорд» представил новичков клуба и эффектно встретил возвращение Дирка Кейта. Mr. Duracell, как прозвали болельщики голландца за бешеную работоспособность, вернулся на родину, чтобы напоследок пошуметь.

    «Одна из неутешительных вещей из моего первого периода здесь, что я никогда не выигрывал с «Фейеноордом» трофей», – досадовал Кейт в одном из первых же интервью. Как-то получилось, что даже в «Утрехте», не говоря уже о «Ливерпуле» и «Фенербахче», Дирк брал титул. А вот с «Фейеноордом», где до переезда в Англию он пылил с 2003 по 2006 год – беда в виде двух бронзовых медалей Эредивизие. Зато период в Турции получился для Дирка аппетитным не только в плане трофеев (собрал все национальные кубки), но и в гастрономическом. Однажды вместе с Уэсли Снейдером он заглянул в кафе, где приготовил шаурму. Может, вкус блюда оказался не таким изысканным, но с ножами он обращался не хуже, чем с мячом на фланге – проверял остроту лезвий, на лету разрезая апельсины.

    Вообще, эта история писалась для Голливуда, но Кейт решил не ждать, пока сценаристы сочинят что-то подобное, и добавил экшена в жизнь. Голландские «Реал» и «Барселона» («Аякс» и ПСВ) давно наскучили с дележом чемпионской тарелки, но наконец-то за дело взялся местный «Атлетико» в виде «Фейеноорда». Интрига в этом сезоне жила до последнего тура, но умерла, когда в заключительном матче Кейт сделал хет-трик в ворота «Хераклеса» (3:1). После третьего гола голландец оголил торс, бросив футболку в толпу болельщиков, и оказался окружен обезумившими от счастья одноклубниками. «Я пришел, чтобы стать чемпионом», – свое слово Кейт сдержал. Спустя 18 лет «Фейеноорд» вновь сильнейший – столько не ждал даже «Спартак».

    «Кейт – пример для каждого голландского футболиста», – не скрывает Луи ван Гал. Такой типаж людей, которые работают и не скулят без дела, был важен для экс-тренера сборной Голландии. Кейт мог ходить в резервистах, но его авторитет в национальной команде всегда высоко ценился партнерами. «Если кто и заслуживает уважения, то это именно ты. Мы все учимся у тебя», – говорил в раздевалке перед матчем ЧМ-2014 против Мексики Робин ван Перси. Та игра стала для Кейта 100-й в оранжевой футболке. Испепелив газон на фланге, в конце встречи он рухнул на колени, облегченно вскинул руки вверх и мысленно обратился к небу. Ровно в этот день семь лет назад от рака скончался его папа.

    Смерть отца серьезно сместила жизненные ориентиры Кейта. После того события голландец стал жертвовать половину зарплаты в помощь людям, больных раком. Позднее вместе с женой Гертрудой он основал фонд, который помогает ребятам с онкологическими заболеваниями по всему миру. Под его же началом в Голландии появилось множество центров, где дети-инвалиды могут заниматься спортом.

    Осенью 2016 года полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена потерял мать, которая ушла из жизни после продолжительной болезни. Первым, кто откликнулся на горе футболиста, был Дирк Кейт. В тот вечер он появился на пороге дома Вильены: «Держись, друг. Вся команда соболезнует тебе». 10 лет назад Кейт в аналогичной ситуации остался без отца, потом потерял 21-летнего брата, а теперь не мог оставить одноклубника в беде. «Дирк чувствовал то, что испытывал я. Это великое дело», – вспоминает Вильена.

    Видео взято с официального канала «Фейеноорда»

    «Ему 36 лет, но в разных ситуациях мне кажется, что этому парню – 21 год», – изумляется все тот же Вильена. С возрастом Кейт потерял в скорости, но не разбросал навыков видения поля. С фланга переместившись на позицию атакующего полузащитника, Дирк продолжил шарахать голами и раздавать ценные передачи (17 очков по системе «гол плюс пас»). Лошадка, набегавшая больше 30 матчей в последнем сезоне, кажется, была готова и к Лиге чемпионов, но решила уйти по-чемпионски. После ухода из футбола Кейт планирует остаться в «Фейеноорде», чтобы занять одну из управляющих должностей и как настоящий Mr. Duracell заряжать команду бесконечной энергией.

    «Если круглосуточно думать о футболе, можно сойти с ума». Кто сейчас разрывает чемпионат Голландии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Фейеноорд», Daily Mail
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 мая 2017, 20:42

      красавчик.. только уважения достоин..

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 мая 2017, 15:59

      жаль что время летит и такие игроки вешают бутсы на гвоздь



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      Рейтинг: +64

      bayern06 21 мая 2017, 11:22

      Легенда Ливерпуля

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 21 мая 2017, 11:12

      Хорош, но прямо чтоб так скучать - нет.

      0
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      Рейтинг: +12

      ac Ruslan 21 мая 2017, 11:06

      Я уважал и уважаю его как великого футболиста что в Ливерпуле, что в Фенербахче он был важным и цеценым игроком, лидером, таким он и в феенорде остался. РЕСПЕКТ

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 мая 2017, 10:52

      Геенорд победил. спешите видеть.
      Kut kakkerlakken!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2017, 10:16

      Вот сколько красно-белые по всему миру ждут чемпионства. Фейеноорд 18 лет, Монако 17, Спартак 16. Все в один год выйграли. Молодцы! Дирк Кейт удачи в дальнейшем! Помню его по Ливерпулю.

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