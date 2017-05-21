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  • «Иногда кажется, что этому парню – 21 год». Как Дирк Кейт закончил с карьерой футболиста

«Иногда кажется, что этому парню – 21 год». Как Дирк Кейт закончил с карьерой футболиста

Июль 2015 года. На товарищеский матч против «Фортуны» из Дюссельдорфа стадион «Де Кейп» в Роттердаме забился по максимуму. Впрочем, собравшаяся 50-тысячная армия фанатов «Фейеноорда» в тот день думала совсем не о футболе. Объектом ее внимания стал вертолет. Да-да, вертолет, который опустился прямо в центр поля. И пусть он был не голубого цвета, зато с волшебником на борту, который в окружении трех футболистов вывалился на газон. Трибуны взорвались – так «Фейеноорд» представил новичков клуба и эффектно встретил возвращение Дирка Кейта. Mr. Duracell, как прозвали болельщики голландца за бешеную работоспособность, вернулся на родину, чтобы напоследок пошуметь.

«Одна из неутешительных вещей из моего первого периода здесь, что я никогда не выигрывал с «Фейеноордом» трофей», – досадовал Кейт в одном из первых же интервью. Как-то получилось, что даже в «Утрехте», не говоря уже о «Ливерпуле» и «Фенербахче», Дирк брал титул. А вот с «Фейеноордом», где до переезда в Англию он пылил с 2003 по 2006 год – беда в виде двух бронзовых медалей Эредивизие. Зато период в Турции получился для Дирка аппетитным не только в плане трофеев (собрал все национальные кубки), но и в гастрономическом. Однажды вместе с Уэсли Снейдером он заглянул в кафе, где приготовил шаурму. Может, вкус блюда оказался не таким изысканным, но с ножами он обращался не хуже, чем с мячом на фланге – проверял остроту лезвий, на лету разрезая апельсины.

Вообще, эта история писалась для Голливуда, но Кейт решил не ждать, пока сценаристы сочинят что-то подобное, и добавил экшена в жизнь. Голландские «Реал» и «Барселона» («Аякс» и ПСВ) давно наскучили с дележом чемпионской тарелки, но наконец-то за дело взялся местный «Атлетико» в виде «Фейеноорда». Интрига в этом сезоне жила до последнего тура, но умерла, когда в заключительном матче Кейт сделал хет-трик в ворота «Хераклеса» (3:1). После третьего гола голландец оголил торс, бросив футболку в толпу болельщиков, и оказался окружен обезумившими от счастья одноклубниками. «Я пришел, чтобы стать чемпионом», – свое слово Кейт сдержал. Спустя 18 лет «Фейеноорд» вновь сильнейший – столько не ждал даже «Спартак».

«Кейт – пример для каждого голландского футболиста», – не скрывает Луи ван Гал. Такой типаж людей, которые работают и не скулят без дела, был важен для экс-тренера сборной Голландии. Кейт мог ходить в резервистах, но его авторитет в национальной команде всегда высоко ценился партнерами. «Если кто и заслуживает уважения, то это именно ты. Мы все учимся у тебя», – говорил в раздевалке перед матчем ЧМ-2014 против Мексики Робин ван Перси. Та игра стала для Кейта 100-й в оранжевой футболке. Испепелив газон на фланге, в конце встречи он рухнул на колени, облегченно вскинул руки вверх и мысленно обратился к небу. Ровно в этот день семь лет назад от рака скончался его папа.

Смерть отца серьезно сместила жизненные ориентиры Кейта. После того события голландец стал жертвовать половину зарплаты в помощь людям, больных раком. Позднее вместе с женой Гертрудой он основал фонд, который помогает ребятам с онкологическими заболеваниями по всему миру. Под его же началом в Голландии появилось множество центров, где дети-инвалиды могут заниматься спортом.

Осенью 2016 года полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена потерял мать, которая ушла из жизни после продолжительной болезни. Первым, кто откликнулся на горе футболиста, был Дирк Кейт. В тот вечер он появился на пороге дома Вильены: «Держись, друг. Вся команда соболезнует тебе». 10 лет назад Кейт в аналогичной ситуации остался без отца, потом потерял 21-летнего брата, а теперь не мог оставить одноклубника в беде. «Дирк чувствовал то, что испытывал я. Это великое дело», – вспоминает Вильена.

Видео взято с официального канала «Фейеноорда»

«Ему 36 лет, но в разных ситуациях мне кажется, что этому парню – 21 год», – изумляется все тот же Вильена. С возрастом Кейт потерял в скорости, но не разбросал навыков видения поля. С фланга переместившись на позицию атакующего полузащитника, Дирк продолжил шарахать голами и раздавать ценные передачи (17 очков по системе «гол плюс пас»). Лошадка, набегавшая больше 30 матчей в последнем сезоне, кажется, была готова и к Лиге чемпионов, но решила уйти по-чемпионски. После ухода из футбола Кейт планирует остаться в «Фейеноорде», чтобы занять одну из управляющих должностей и как настоящий Mr. Duracell заряжать команду бесконечной энергией.

«Если круглосуточно думать о футболе, можно сойти с ума». Кто сейчас разрывает чемпионат Голландии

Голландия. Эредивизие Европа Фейеноорд Кейт Дирк
Комментарии (7)
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OfaZavr
1495350966
Вот сколько красно-белые по всему миру ждут чемпионства. Фейеноорд 18 лет, Монако 17, Спартак 16. Все в один год выйграли. Молодцы! Дирк Кейт удачи в дальнейшем! Помню его по Ливерпулю.
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Karpathian
1495353120
Геенорд победил. спешите видеть. Kut kakkerlakken!
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ac Ruslan
1495354006
Я уважал и уважаю его как великого футболиста что в Ливерпуле, что в Фенербахче он был важным и цеценым игроком, лидером, таким он и в феенорде остался. РЕСПЕКТ
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Rebrova
1495354371
Хорош, но прямо чтоб так скучать - нет.
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bayern06
1495354935
Легенда Ливерпуля
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anri1703
1495371577
жаль что время летит и такие игроки вешают бутсы на гвоздь
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mihail200606
1495388572
красавчик.. только уважения достоин..
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