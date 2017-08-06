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  • Судья отменил гол в одни ворота и назначил пенальти в другие. Как это вообще?

Судья отменил гол в одни ворота и назначил пенальти в другие. Как это вообще?

Противники видеоповторов ликуют: на матче за Суперкубок Голландии случилось то, чего многие ожидали (и боялись). «Витесс» провел атаку на ворота «Фейеноорда» и претендовал на пенальти, но судья не разглядел фол. В ответной атаке чемпионы Голландии забили гол, однако арбитр посмотрел видеоповтор, отменил взятие ворот и назначил тот самый пенальти. Вместо счета 2:0 на табло высветились цифры 1:1.

Вот как это было:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Во вчерашней игре за Суперкубок Германии судьи тоже прибегали к помощи видеоассистентов. Оба гола «Баварии» были засчитаны после того, как главный арбитр проконсультировался с помощником, имеющим доступ к записи. Видео с матча «Боруссия» – «Бавария» можно посмотреть по ссылке.

Так кто же все-таки прав – защитники или противники видеоассистентов? Давайте выясним.

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Голландия Витесс Фейеноорд
Комментарии (20)
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Аристократ Олжик
1502020182
Да конечно скорость и ритм игры умирать начнут по тихоньку, но уж лучше так, чем опять какой нибудь Овребо, будет не замечать нарушения и ломать игру тем, кто должен был победить!!!
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Аристократ Олжик
1502020254
Хоккеисты и баскетболисты, а также регбисты, вроде бы не жалуются . . . и зрелищность в матчах этих турниров, никуда не пропадает. Если так подумать, то хоккей и регби ваще сплошь тайм аутные турниры . . .
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cska-62
1502023674
Абсолютное восстановление справедливости! Как он только очевидную подножку не увидел? Без повтора было отчётливо видно, что защитник даже не играл в мяч, а играл в ноги форварду! И не слишком много времени восстановление справедливости занимает. Вот только продажные судьи не смогут теперь отнекиваться, что, мол, ошибся, с кем не бывает?!
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Masteralex
1502024677
Дух игры убивают тупые решения судей, а именно неназначенные пенальти и постоянные голы из оффсайда А боятся таких вот решений только бакланы, которым пофиг на футбол и на то, что одно решение судьи может перечеркнуть все старания футболистов, которые достойны честного результата, а у них его воруют
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sashaoh
1502025346
Вся эта грызня на ТВ по поводу видеоповторов - из-за рекламы в игровое время. Телекомпании будут давить на судей, РФС и требовать эти самые видеоповторы по поводу и без повода. Если это произойдет, в перерывах между рекламой, будет немного футбола.
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К.Серж.А
1502030820
Видеоповторы определенно плюс для футбола, футбол с этим просто слишком долго медлил. Болельщики хоккея же не говорят - зачет нам видеоповторы , они убивают дух игры ... Просто вся эта система должна притереться к игре, где то урегулировать правила насчет повторов нужно, по каким случаям, как , сколько раз и т.д. Да и вообще что это за "дух игры" ? Продажный судья это и правда такой важный аспект без которого никак нельзя ?
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Torvald64
1502042407
В данном случае как раз всё очень чётко. Если результаты повторов во время КК иногда вызывали недоумение, то как раз здесь справедливость действительно удалось восстановить. Пенальти-то бесспорный.
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XaXatyn
1502047721
Справедливо !
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D'achkov
1502064252
все правильно сделал
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bset
1502091935
Кто голосует за "убивает дух игры"?)) Дух игры в том, чтобы забивать гол, когда в твои ворота должны ставить пенальти? Барселона бы у Челси в жизни не выиграла в 2009 году, если бы тогда были видеоповторы. Однозначно нужно их вводить повсюду!
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