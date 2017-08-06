Судья отменил гол в одни ворота и назначил пенальти в другие. Как это вообще?

Противники видеоповторов ликуют: на матче за Суперкубок Голландии случилось то, чего многие ожидали (и боялись). «Витесс» провел атаку на ворота «Фейеноорда» и претендовал на пенальти, но судья не разглядел фол. В ответной атаке чемпионы Голландии забили гол, однако арбитр посмотрел видеоповтор, отменил взятие ворот и назначил тот самый пенальти. Вместо счета 2:0 на табло высветились цифры 1:1.

Вот как это было:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Во вчерашней игре за Суперкубок Германии судьи тоже прибегали к помощи видеоассистентов. Оба гола «Баварии» были засчитаны после того, как главный арбитр проконсультировался с помощником, имеющим доступ к записи. Видео с матча «Боруссия» – «Бавария» можно посмотреть по ссылке.

Так кто же все-таки прав – защитники или противники видеоассистентов? Давайте выясним.

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