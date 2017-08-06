Снейдер прилетел во Францию, где завтра пройдет медосмотр для «Ниццы»

В июле «Бомбардир» писал о возможном переходе Уэсли Снейдера в «Ниццу». Сегодня 33-летний полузащитник прилетел во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта. Ожидается, что в ближайшее время клуб представит голландца.

Ранее финалист ЧМ-2010 разорвал контракт с «Галатасараем» и получил статус свободного агента. В минувшем сезоне на счету Снейдера пять голов и 17 результативных передач в 33 матчах всех турниров.

До перехода в турецкий клуб хавбек выступал за «Интер», «Реал» и «Аякс».