Снейдер может стать одноклубником Балотелли

Экс-полузащитник «Аякса», «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации Nice-Matin, в услугах 33-летнего игрока заинтересована «Ницца». Представители «орлят» уже провели предварительные переговоры с агентом голландца. При этом сообщается, что футболист не спешит с принятием окончательного решения, так как надеется на поступление предложений от более интересных клубов.

В этом июле хавбек расторг соглашение с «Галатасараем», в котором провел последние четыре года.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги 1 «Ницца» заняла третье место и вышла в квалификацию Лиги чемпионов, где в первом матче третьего раунда на своем поле сыграла вничью с «Аяксом» (1:1).