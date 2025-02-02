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  • Сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила яркую фотосессию в купальнике

Сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила яркую фотосессию в купальнике

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

Девушка сфотографировалась в купальнике в ОАЭ.

  • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
  • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
  • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Источник: телеграм-канал Камили Харисовой

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02.02.2025 11:47
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Комментарии (16)
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fakeid
1738486428
и что тут, млять, яркого? просто баба. просто в купальнике. сидит, лежит, стоит. но какой-то девственник счёл это ЯРКИМ! задрали уже эти дебильные новости, с не менее дебильными заголовками, к футболу никакого отношения не имеющие. хряки, поддержите!
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Красногорск_Фан
1738486526
А есть фото 8-летней давности? Так и Валентину Терешкову можно в вызывающем купальнике выложить с припиской что раньше она была огого
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ivany4
1738489440
Из-за того, что срач тв стал никому не интересен, запустили "сладкую ловушку".)) Нет что бы повернуться лицом к народу. Вместо этого выставляют задницы баб. Бомбардир, зачем проводить всякие опросы, если после них все остается по-прежнему. Хотите повторить путь матч тв??
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fakeid
1738489871
давайте ещё ванду, а то что-то давно её не было, как ипполита! такое дно-днище, у меня прям горит с таких новостей, не меньше, чем у болельщиков спартака! или бузову. потому что она типа причастна к футболу!
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FWSPM
1738490570
очередная глупая шалашовка взятая на срач тв через постель постит фотки из дубаев. Только причем тут футбол??
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Xiko
1738491356
а футбол то тут причем? Такие фотки нужно выкладывать на другом сайте. Красиво, конечно да. Но для футбольного сайта...зачем?
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subbotaspartak
1738494908
Финский залив, однозначно...
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vvv123
1738498933
Сексуальная, потому, что всем дает?
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bumer_moscow
1738505131
На фейс страшноватая
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slavа0508
1738515550
Да надоели уже в купальниках . слабо без ???
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