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    • «Прекрасна как принцесса»: сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила яркую фотосессию на диване

    «Прекрасна как принцесса»: сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила яркую фотосессию на диване

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    Девушка сфотографировалась на диване в ярком образе.

    «Прекрасна как принцесса», – прокомментировал один из подписчиков Харисовой.

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Фото: соцсети Камили Харисовой

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

    Источник: «Бомбардир»

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    17.12.2024 21:59
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    Комментарии (14)
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    O-kolesov
    1734462194
    Кто-то подхватил "синдром Дзюбы".
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    russkiisergei
    1734464123
    тьфу!!! типичная бл@дина
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    Интерес
    1734465336
    Я лежу вся в красной коже, с ожиданием на роже, в здравой памяти,в бреду- я всегда чего-то жду! Что придумал там,дурак?- Жду ,что б первым стал "Спартак"!
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    ivany4
    1734465340
    Пока бомбардир старается что-то разглядеть в стремных бабах валяющихся на диване, спортивные новости проходят мимо!!! В обновлённой Суперлиге предусмотрели участие российский футбольных клубов, следует из проекта, опубликованного на сайте компании A22, которая занимается организацией турнира. В соревновании предусмотрено участие команд из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА (включая Россию). ИА Регнум ЗЫ. Признаю свою ошибку, за критику бомбардира по поводу публикации этой новости. Оказывается она настолько не интересна, что очень быстро опустилась вниз, уступив место более "значимым" новостям. И что удивительно, набрав при этом целых 4 комментария.))
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    DeStar
    1734466345
    симпатичная девушка с около нулевым размером, красивыми волосами и глазами, и что? таких каждая 5-ая
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    Plyash
    1734469915
    Не для койки костюмчик.В пеньюаре или комбинашке времён СССР смотрелась бы намного лучше.
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    TOMSON
    1734474685
    Пластика сделала всех одинаковыми.
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1734478034
    Админ недалёкий явно
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