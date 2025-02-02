В «Реале» возмущены судейством в матче с «Эспаньолом»: «Грязная лига Негрейры»

На клубном ТВ «Реале» раскритиковали судейство в матче Примеры против «Эспаньола» (0:1).

Эксперты канала считают, что за фол против Килиана Мбаппе футболиста «Эспаньола» Карлоса Ромеро нужно было удалять.

«С таким судейством приходится мириться в грязной лиге Негрейры. Почитайте, что пишут СМИ. Это еще один день Негрейры», – сказали в эфире клубного ТВ «Реала».