В «Реале» возмущены судейством в матче с «Эспаньолом»: «Грязная лига Негрейры»

На клубном ТВ «Реале» раскритиковали судейство в матче Примеры против «Эспаньола» (0:1).
Эксперты канала считают, что за фол против Килиана Мбаппе футболиста «Эспаньола» Карлоса Ромеро нужно было удалять.
«С таким судейством приходится мириться в грязной лиге Негрейры. Почитайте, что пишут СМИ. Это еще один день Негрейры», – сказали в эфире клубного ТВ «Реала».
- Хосе Негрейра – бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF), которого подозревали в сотрудничестве с «Барселоной».