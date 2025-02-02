Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • В «Реале» возмущены судейством в матче с «Эспаньолом»: «Грязная лига Негрейры»

В «Реале» возмущены судейством в матче с «Эспаньолом»: «Грязная лига Негрейры»

На клубном ТВ «Реале» раскритиковали судейство в матче Примеры против «Эспаньола» (0:1).

Эксперты канала считают, что за фол против Килиана Мбаппе футболиста «Эспаньола» Карлоса Ромеро нужно было удалять.

«С таким судейством приходится мириться в грязной лиге Негрейры. Почитайте, что пишут СМИ. Это еще один день Негрейры», – сказали в эфире клубного ТВ «Реала».

  • Хосе Негрейра – бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF), которого подозревали в сотрудничестве с «Барселоной».

Новости по теме
Названы топ-клубы, которые следят за Родриго из «Реала» 4
«Реал» нацелился на защитника «Арсенала» 6
Модрич отчитал Винисиуса по ходу матча с «Леганесом» 1
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

02.02.2025 10:59
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
темирхан
1738484160
помолчали бы уроды!!!!! вас вообще в 6 дивизион надо отправить за ваши махинации!
Ответить
Интерес
1738486453
ВСё как везде,и поганое ВАРево не помогает.А вы всё про судейство в РПЛ...
Ответить
Spartak_forv@
1738488550
«Грязной лиге ****»-не Реалу говорить об особом отношении судей)))
Ответить
_David_Villa_
1738490749
последний матч кубке) где были то? Последний 10 лет за уши тянут.... Лучше молчать
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 