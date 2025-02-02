«Спартак» до трансфера Помазуна пытался купить Волка: подробности

«Спартак» вскоре объявит о покупке у ЦСКА вратаря Ильи Помазуна.

Однако до Ильи москвичи прорабатывали вариант с голкипером махачкалинского «Динамо» Давидом Волком.

«За несколько дней до подписания контракта с Помазуном руководство красно-белых обсуждало кандидатуру 23-летнего вратаря махачкалинского «Динамо» Давида Волка (также в шорт-листе «Спартака» был еще один голкипер – Никита Кокарев из «Химок»).

Красно-белые даже направляли запрос в «Динамо» по поводу покупки футболиста. Однако все желание покупать Волка отпало, когда пришел ответ от махачкалинцев: вратаря они оценили строго в 5 миллинов евро. Такую сумму «Спартак» отдавать, конечно, не стал и вопрос по Волку был закрыт.

В итоге было принято решение по основному варианту – Илье Помазуну», – написал источник.