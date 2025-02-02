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  • «Спартак» до трансфера Помазуна пытался купить Волка: подробности

«Спартак» до трансфера Помазуна пытался купить Волка: подробности

«Спартак» вскоре объявит о покупке у ЦСКА вратаря Ильи Помазуна.

Однако до Ильи москвичи прорабатывали вариант с голкипером махачкалинского «Динамо» Давидом Волком.

«За несколько дней до подписания контракта с Помазуном руководство красно-белых обсуждало кандидатуру 23-летнего вратаря махачкалинского «Динамо» Давида Волка (также в шорт-листе «Спартака» был еще один голкипер – Никита Кокарев из «Химок»).

Красно-белые даже направляли запрос в «Динамо» по поводу покупки футболиста. Однако все желание покупать Волка отпало, когда пришел ответ от махачкалинцев: вратаря они оценили строго в 5 миллинов евро. Такую сумму «Спартак» отдавать, конечно, не стал и вопрос по Волку был закрыт.

В итоге было принято решение по основному варианту – Илье Помазуну», – написал источник.

  • По Transfermarkt Волк стоит 1,5 миллиона.
  • У него контракт до 2026 года.
  • В сезоне РПЛ Волк провел 18 матчей из 18, пропустил 17 голов.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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02.02.2025 11:54
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Комментарии (7)
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fakeid
1738487277
нельзя волка в тарасятник. по понятным причинам) так и без состава остаться можно
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FWSPM
1738490404
С такими ценниками к зинке на поклон. Она всем любит давать))
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FCSpartakM
1738491796
Ну за такой ценник будет пылить в ФНЛ до конца карьеры
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Александр-Балашов-google
1738491854
Да не особо этот горный орёл и нужен.
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Интерес
1738494216
Не подошёл к Тарасовке Свинов, но поро№сята думали недолго, и чтобы был "Спартак" "Всегда готов!", в загон приобрести решили Волка... Смеялся долго весь честной "народ", ломая голову-"Нам это нахрена?" и городить не стали огород, у Гинера купив Помазуна... Мораль сей басни такова: Честь флага,принципы тебе важны,когда за них,а не за деньги бьются парни, но если припечёт тебя нужда, то пустишь и осла себе в сви?нарник.
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Марк Аврелий!
1738510519
Волка в Грозный или в Тамбов
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