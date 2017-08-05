Лига 1. «Лион» разгромил «Страсбур», «Ницца» проиграла «Сент-Этьену» и другие результаты

Завершились очередные матчи первого тура французской Лиги 1. «Лион» не заметил проблем в игре со скромным «Страсбуром», а участник Лиги чемпионов «Ницца» в гостях уступила «Сент-Этьену».
Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур
Голы: 1:0 – Диас, 23; 2:0 – Фекир, 59 (с пен.); 3:0 – Диас, 61; 4:0 – Фекир, 90+1.
Голы: 1:0 – Ру, 14; 1:1 – Бриан, 39 (с пен.); 1:2 – Бла, 71; 1:3 – Диалло, 84.
Гол: 1:0 – Камара, 58.
Сент-Этьен – Ницца – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бамба, 4.
Голы: 1:0 – Грандсер, 46; 1:1 – Тель, 69.
Источник: Бомбардир.ру