Лига 1. «Лион» разгромил «Страсбур», «Ницца» проиграла «Сент-Этьену» и другие результаты

Завершились очередные матчи первого тура французской Лиги 1. «Лион» не заметил проблем в игре со скромным «Страсбуром», а участник Лиги чемпионов «Ницца» в гостях уступила «Сент-Этьену».

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур

Лион – Страсбур – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Диас, 23; 2:0 – Фекир, 59 (с пен.); 3:0 – Диас, 61; 4:0 – Фекир, 90+1.

Метц – Генгам – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Ру, 14; 1:1 – Бриан, 39 (с пен.); 1:2 – Бла, 71; 1:3 – Диалло, 84.

Монпелье – Кан – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Камара, 58.

Сент-Этьен – Ницца – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бамба, 4.

Труа – Ренн – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Грандсер, 46; 1:1 – Тель, 69.

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Турнирная таблица Лиги 1