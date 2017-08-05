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    Агент полузащитника «Боруссии» Мора предлагает купить игрока в интернете

    Футбольный агент Муцци Озджан разместил на своем сайте предложение по продаже одного из клиентов.

    «Официальный сайт Муцци Озджана. Вы хотите купить Эмре Мора? Напишите нам!

    Эмре точно не перейдет в «Фенербахче». Он с детства болеет за «Галатасарай». А фанат «Галатасарая» – фанат навсегда.

    Муцци Озджан – успешный футбольный агент и советчик, который сотрудничает с такими игроками как Эмре Мор. Хотите больше информации по Эмре? Напишите нам на почту», – говорится на странице.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что 20-летнего полузащитника арендует «Интер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 00:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 августа 2017, 07:49

      развеселили

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