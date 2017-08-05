Агент полузащитника «Боруссии» Мора предлагает купить игрока в интернете

Футбольный агент Муцци Озджан разместил на своем сайте предложение по продаже одного из клиентов.

«Официальный сайт Муцци Озджана. Вы хотите купить Эмре Мора? Напишите нам!

Эмре точно не перейдет в «Фенербахче». Он с детства болеет за «Галатасарай». А фанат «Галатасарая» – фанат навсегда.

Муцци Озджан – успешный футбольный агент и советчик, который сотрудничает с такими игроками как Эмре Мор. Хотите больше информации по Эмре? Напишите нам на почту», – говорится на странице.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что 20-летнего полузащитника арендует «Интер».