Кержаков: «Для «Зенита» сейчас важнее выиграть чемпионат России, чем Лигу Европы»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире передачи «Все на футбол» оценил приоритеты клуба в текущем сезоне.

– Вся программа, которую выстроили в «Зените», заточена на то, чтобы клуб стал чемпионом. Трансферы, на первый взгляд, переизбыток игроков – все заточено на то, чтобы «Зенит» стал чемпионом. В такой ситуации процент конфликтов минимален.

– В такой ситуации Лига Европы отходит на второй план?

– На мой взгляд, для «Зенита» сейчас важнее выиграть чемпионат России, чем Лигу Европы. Потому что это возможность играть в Лиге чемпионов. «Зенит» уже по ней соскучился.

В третьем туре РФПЛ команда Роберто Манчини встретится с «Тосно». Матч состоится 30 июля.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Кержаков попрощается с болельщиками «Зенита» 6 августа.