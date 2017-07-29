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  • Кержаков: «Для «Зенита» сейчас важнее выиграть чемпионат России, чем Лигу Европы»

Кержаков: «Для «Зенита» сейчас важнее выиграть чемпионат России, чем Лигу Европы»

29 июля 2017, 01:41
13

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире передачи «Все на футбол» оценил приоритеты клуба в текущем сезоне.

– Вся программа, которую выстроили в «Зените», заточена на то, чтобы клуб стал чемпионом. Трансферы, на первый взгляд, переизбыток игроков – все заточено на то, чтобы «Зенит» стал чемпионом. В такой ситуации процент конфликтов минимален.

– В такой ситуации Лига Европы отходит на второй план?

– На мой взгляд, для «Зенита» сейчас важнее выиграть чемпионат России, чем Лигу Европы. Потому что это возможность играть в Лиге чемпионов. «Зенит» уже по ней соскучился.

В третьем туре РФПЛ команда Роберто Манчини встретится с «Тосно». Матч состоится 30 июля.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Кержаков попрощается с болельщиками «Зенита» 6 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (13)
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семёнычев
1501302562
Нормальный подход... По ЛЧ Зеня "соскучился", а ЛЕ надоела))) Поэтому мы проипём не потому, что слабые,а просто надоела нам ЛЕ... Ну, вот так вот сильно " соскучились")) В ЛЧ и трава зеленее и мяч круглее...
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insider_retro
1501306062
Думаю, что в клубе в этом сезоне замахнулись по максимуму взять.... Практически нет факторов против... Тренеру и команде, наверняка, поставлены самые высокие задачи.... Если не напортачат с шапкозакидательством, то в ЛЕ очень вероятен итоговый успех!!...
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slavа0508
1501306308
С составом Зенита можно и то и другое,,
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Томь вперёд
1501306790
Вообще-то победа в ЛЕ это тоже путевка в ЛЧ!
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Freyk
1501308742
Через десять лет все будут помнить, что российский клуб выиграл еврокубок, а вот о том, в каком году было очередное чемпионство, никто и не задумается.
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nik55
1501309058
Кержаков---молчи и будешь выглядеть умнее
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Джавел.
1501309697
Каков телеканал, таковы и эксперты...
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BarStep
1501312564
Для Зенита главное - создать добротный, профессиональный клуб, который должен играть на высоком уровне как внутри страны, так и в Европе. Вот, что должен говорить каждый, кто не равнодушен к команде под брендом "Зенит...
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Iron Angel
1501317079
Вот и оправдание,когда в лиге всасывать позорно начнут!Нам важнее чемп!У,бомжары поганые!
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EcioAuditore
1501317534
С таким подбором игроков, и то что еще будут приобретения. Задачи должны стоять выиграть во всех турнирах, а не вот так говорить чемп важен чем ЛЕ. А по таким словам готовиться подготовка информационного фона перед вылетом уже на стадии группы или может чуть дальше
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